七五三の写真撮影で【家族が騒然】→5歳らしからぬポーズに12万いいね「パパかと」「漂う義父感ww」【ママリ】

指示してないのに…まさかのポーズ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ひみつのうつ子ちゃん☺︎(@utuko_chan)さんの投稿です。

七五三の記念撮影をすることになった5歳の息子さん。普通の記念撮影になるかと思いきや、驚きの展開が…！

Ⓒutuko_chan

七五三の写真撮影にて。なんにも指示出してないけど5歳さんのポージングがまさかの人生3周目。親族一同ザワつきました。

この落ち着きようがすごいですね。5歳児さんの雰囲気ではなく、まるで人生3周目のようなただならぬ雰囲気。小さな体からあふれる落ち着きに、家族は驚いたそうです。普段は無邪気に遊ぶ子どもでも、ある瞬間だけふと大人みたいな顔や落ち着きを見せることってありますよね。七五三という節目に見えた、少し大人びたその姿、きっとこれから先の成長の予告ですよ！



この投稿には「パパかと思って、お子さんどこ？ってなってたらまさかの」「漂う物静かな義父感wwかわいい」といったリプライがついていました。くすっと笑える微笑ましい投稿でした。

