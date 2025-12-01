エールディヴィジ 25/26の第14節 テルスターとフェイエノールトの試合が、11月30日22:30にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはソウフィアネ・ヘトリ（FW）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）、パトリック・ブルーワー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ガウスー・ディアラ（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。テルスターの選手によるオウンゴールによりフェイエノールトが先制。

ここで前半が終了。0-1とフェイエノールトがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分フェイエノールトが追加点。クインテン・ティンバー（MF）のアシストからアニス ・ハジ ムーサ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

70分、フェイエノールトは同時に2人を交代。バート・ニーウコープ（DF）、ガウスー・ディアラ（MF）に代わりジョーダン・ロトンバ（DF）、アイメン・スリティ（MF）がピッチに入る。

71分、テルスターは同時に3人を交代。ソウフィアネ・ヘトリ（FW）、イェフ・ハルデフェルト（DF）、タイリース・ノスリン（DF）に代わりケイ・テジャン（FW）、ナイジェルオギディ・ヌワンコ（DF）、アディル・レクカル（DF）がピッチに入る。

82分、フェイエノールトは同時に2人を交代。ルシアーノ・バレンテ（MF）、上田 綺世（FW）に代わりセム・スタイン（MF）、van Persie Shaqueelがピッチに入る。

84分、テルスターが選手交代を行う。ネビル・オギディヌワンコ（DF）からデボン・コスワル（DF）に交代した。

87分、フェイエノールトが選手交代を行う。ハイス・スマル（DF）からジョーダン・ボス（DF）に交代した。

後半終了間際の89分、テルスターのケイ・テジャン（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もテルスターの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フェイエノールトが1-2で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し82分までプレーした。48分にイエローカードを受けている。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

2025-12-01 00:30:37 更新