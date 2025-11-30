TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第9話（12月7日放送）に、市川実日子がゲスト出演することがわかった。市川が演じるのは獣医師・沢渡有希（さわたり・ゆうき）。高度な技術を備えながらも一風変わった性格を持つという難役で、物語終盤に重要な存在として登場するという。

市川が演じる沢渡は、チームロイヤルが「有馬記念出場」を目指す中で出会うキーパーソン。耕造（佐藤浩市）とも“面識がある”という設定で、物語を揺るがす鍵を握る役どころとなる。

『ザ・ロイヤルファミリー』第9話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

市川はコメントで「なんでこんなに涙が出るのか自分でもびっくりするくらい、毎話感動していました」と語り、「ここから最終話まで作品の1ファンとして、楽しみにしています」とメッセージを送っている。

●市川実日子コメント

馬の走る姿の美しさに。それに目を凝らし、祈る人たちの姿に。なんでこんなに涙が出るのか自分でもびっくりするくらい、毎話感動していました。現場ではとても緊張していましたが、妻夫木さんをはじめ役者の皆さん、スタッフの皆さんが温かな空気で迎えてくださって、うれしい再会もたくさんありました。迷いながらテストを重ねていた時。そのシーンと役にとって大切なものを丁寧に探って、台詞への反応を返してくださる目黒蓮さんが頼もしくて、感謝の想いが広がりました。ここから最終話まで。作品の１ファンとして、楽しみにしています。