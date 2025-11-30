春高バレー女子の組み合わせが決定！
30日（日）、第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の組み合わせ抽選会が行われた。
女子は、第1シードに金蘭会高校（大阪）、第2シードに就実高校（岡山）、第3シードに福岡女学院高校（福岡）、第4シードに下北沢成徳高校（東京）が入っている。
本大会は、東京体育館を会場に2026年1月5日（月）に開会式と1回戦、1月6日（火）に1回戦と2回戦、1月7日（水）に2回戦、1月8日（木）に3回戦と準々決勝、1月10日（土）に準決勝、1月11日（日）に決勝と閉会式が開催される。
■第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子組み合わせ
▼Aゾーン
金蘭会（大阪、シード）
高松南（香川）vs三重（三重）
土浦日大（茨城）vs誠英（山口）
郡山女大附（福島）vs鹿児島城西（鹿児島）
▼Bゾーン
開智（和歌山、シード）
福井工大福井（福井）vs高崎女（群馬）
盛岡誠桜（岩手）vs熊本信愛女（熊本）
三浦学苑（神奈川、シード）
▼Cゾーン
奈良文化（奈良、シード）
旭川実業（北海道）vs敬愛学園（千葉）
日本航空（山梨）vs東九州龍谷（大分）
都市大塩尻（長野、シード）
▼Dゾーン
航空石川（石川）vs米沢中央（山形）
西原（沖縄）vs安来（島根）
富士見（静岡）vs松山東雲（愛媛）
下北沢成徳（東京、シード）
▼Eゾーン
福岡女学院（福岡、シード）
青森西（青森）vs文京学院大女（東京）
近江兄弟社（滋賀）vs岩美（鳥取）
岐阜第一（岐阜）vs富山第一（富山）
▼Fゾーン
鳥栖商（佐賀、シード）
國學院栃木（栃木）vs銀河学院（広島）
古川学園（宮城）vs城南（徳島）
大阪国際（大阪、シード）
▼Gゾーン
新発田商（新潟、シード）
八王子実践（東京）vs西彼杵（長崎）
横浜隼人（神奈川）vs氷上（兵庫）
札幌大谷（北海道、シード）
▼Hゾーン
高知中央（高知）vs日南学園（宮崎）
秋田北（秋田）vs細田学園（埼玉）
京都橘（京都）vs豊川（愛知）
就実（岡山、シード）