ココリコ遠藤の妻、極楽山本＆西野夫妻の長女１歳の成長に感動
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが28日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と元AKB48でタレントの西野未姫夫妻の長女・にこりちゃんの誕生日会に参加したことを報告し、幸せあふれる集合ショットを公開した。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、７歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
この日、まさみさんは『HAPPY』と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「山本さん・未姫ちゃんの娘ちゃん、にこりちゃんの１歳バースデーのお祝いを一緒にさせてもらいました」と報告。フルーツやアイスが華やかに盛りつけられたバースデープレートを前に山本・西野夫婦と１歳のにこりちゃん、そして遠藤が笑顔で並ぶ 賑やかな集合ショットを公開した。
にこりちゃんについては「前に会った時よりも上手に歩いて ちょっとずつお話しできるようになってて 何やってもかわいい」とその成長ぶりに目を細めた。続けて、西野については「未姫ちゃん若いのに仕事、子育て、家事ちゃんとこなしてて」と称賛し、山本についても「めちゃくちゃサポートしていて素敵な家族」と夫婦の協力し合う姿に感動した心境をつづった。
最後は「癒しの時間でした」とつづり、訪れたHESTIA GINZAの薬膳きのこスープの写真とともに「体ポカポカになった」と心も体も温まった時間を振り返り、ブログを締めくくった。
