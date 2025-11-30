Photo: 三浦一紀

USB-Cポートが足りないとお嘆きのみなさまに。

僕、もう4年くらいM1 MacBook Airを使っています。まあ、あまり不満な点はないんですけど、ひとつだけ、ひとつだけ困っていることがありました。それは、

USB-Cポートが2つしかない！

2つのUSB-Cポートのうち、1つは充電用に使っているため、残りは1つ。USB-AポートやSDカードスロットなどを搭載したドッキングステーションも使っていますが、最近はUSB-Cで接続する周辺機器が増えてきたことで、慢性的にUSB-Cポートが足りない状態が続いていました。

で、それを解決する神デバイス見つけたんですよ。Anker USB-C ハブ (4-in-1, 10Gbps)です。

USB-Cポートを増やしてくれるシンプルで有用なハブ

これは何かというと、シンプルにUSB-Cを4ポート増やしてくれるハブ。なんで今までこれを買っていなかったのかと、昨日までの自分を小一時間ほど説教してやりたい気分です。

一番左がPD対応

これ、各USB-Cポートの転送速度は10Gbpsと必要十分なスピードで、うちひとつはUSB PD 100W出力に対応しているので、ここにMacBook Airの充電用ケーブルを挿して、このハブをMacBook Airに挿せば充電もできます。神か。

今まで、充電とUSB-Cドックで2つのUSB-Cポートを使ってしまっていたため、CFexpressカードリーダーなどをつなごうとすると、充電ケーブルを外したりする必要があって、不便だったんですよ。でも、これを導入したら一気に問題解決。素晴らしい。

USB-Cポートが足りないよーと困っている方全員に、これを買ってもらいたい。そんな気分です。

