分厚いコートは着ぶくれてしまうことも。今年の冬に活躍する「着やせアウター」と、それにぴったりのコーデを、人気スタイリストの水野利香さんに教えてもらいました。モデルを務めてくれたのは、タレントや女優として活躍する磯山さやかさん（1983年生まれ・身長155cm）です。

1：絶妙な着丈で腰回りをカバー。金ボタンで高見えも！

軽く暖かいダウンアウターは今年も必須。

【写真】着やせ効果も！冬のアウターコーデ2選

「ヒップが隠れる丈、さらに金ボタンが目立つデザインでメリハリのあるスタイルに。中はセットアップなど上下を同系色にして“Iライン”にまとめるとすっきり」

内側にあるひもでシルエット調整が可能。きゅっと引っぱってウエストをシェイプすれば、後ろ姿も腰高＆脚長に！

・アウター［11月中旬展開予定］￥7920（サマンサモスモス ブルー／キャンカスタマーセンター） シャツ￥5498、パンツ￥5498、バッグ￥5498（すべてグローブ／ワールド プレスインフォメーション） ネックレス￥9900（エイチアッシュ／フォーティーン ショールーム） 靴￥2980（ハニーズ）

2：ウエストがシェイプできる細見えアウター

広がらない長方形のフォルムで縦長のシルエットを強調。ウエストシェイプでより美スタイルに。

「カーディガンはボタンをあけ、首元にV字をつくると顔をシャープに見せられます」

キュッと絞れる！

・コート￥10900、カーディガン￥3990（ともにユニクロ） カットソー￥990（ジーユー） パンツ￥8690（イェッカ ヴェッカ／イェッカ ヴェッカ 吉祥寺） バッグ￥2480（ハニーズ） 靴￥6600（ダブルエーオリエンタルトラフィック／ダブルエー）