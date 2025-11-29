ESSEonlineで2025年10月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

築58年の古い団地で、ひとり暮らしを満喫する多良美智子さん。90歳になった今も、コンパクトな部屋の中にこだわりを詰め込んで、無理なくご機嫌に暮らしています。今回は多良さんに、日々を心地よく過ごすための6つのヒントを教えてもらいました。

※ 記事の初出は2025年10月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

古い団地で、ひとり暮らしも趣味も大いに楽しむ

もともとご自身の希望で、団地に暮らし始めた多良さん。「掃除や家事がしやすいサイズ感がちょうどいい」と話します。



今は亡き夫のあと押しもあり、手芸、絵手紙、歌、ガーデニング、麻雀などたくさんの趣味を楽しんでします。

「やりたいと思ったらすぐ動く、やってみて違うと思ったらやめる。決して無理せず自分の気持ちに正直に、自然体でありたいと思っています」という多良さん流の、ご機嫌に暮らすコツを紹介します。

1：やってみたいこと最優先。人間関係は二の次

「知らない人たちのなかに入っていくのはだれしも不安。でも、それでやりたいことを諦めるのはもったいない。好きなものが同じ人とは自然に仲よくなれるから、心配しなくても大丈夫」（多良さん、以下同）

2：愚痴は言わない。せっかくなら楽しい話を

「年をとればだれだって衰えます。それを愚痴っても仕方がありません。愚痴を言うよりも現状を受け入れて、どうしたらいいか考えた方がいい。私にはその方がラクでしたね」

3：年を重ねたら面倒なことからは卒業

「夫が亡くなったときは、四十九日を過ぎてから周りの人にお知らせしました。その後、季節の贈り物や年賀状もやめました。儀礼的なことは無理をしてまでしなくてもいいと思います」

4：習いごとは何歳からでも遅くない

「上手、下手は関係なく自分が楽しければいい。私が歌の教室に通い始めたのは70歳を過ぎてから。上達が遅くても気にしません。いくつになっても成長できるのはうれしいものです」

5：友達とのつき合いは広く浅くでいい

「年をとると、施設に入ったり、亡くなる人も。深いつき合いはお互いつらい。相手の事情に踏み込んでも、してあげられることもそんなにない。ちょうどいい距離感がベストです」

6：年をとるごとに人生はラクになっていく

「長い年月、家族のために生きてきましたが、孫も立派な大人に。もう心配無用です。年をとるほど自由になる。そうなったとき、どう楽しむか、早くから考えていてよかったです」