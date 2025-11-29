Image: Amazon

普通のデスクより安いぞ…。

いま、緊急で記事を書いています。とにかく事実だけお伝えしますと、FLEXISPOTのL字電動昇降デスクの値段がなんだかおかしいのです。

FLEXISPOT 昇降式デスク 電動 EF1 L字デスク 23,660円 Amazonで見る PR PR

Amazonブラックフライデーで30％OFFの2万3660円。

ここまでだったら「おおっ、安いじゃん。L字は広々してていいよね。電動昇降だし」と、コスパ良い電動昇降だよね。

…みたいな話なのですが、見てよこれ。

Image: 小暮ひさのり

ただでさえ安いのに、そこに30％OFFクーポンとか暴挙ではないか。FLEXISPOTぉ!?

まだだ、まだ慌てる時間ではない。カートに入れてみなければ真贋はわからぬ…。

Image: 小暮ひさのり

はい来た、勝ち確。

クーポンちゃんと適用されて1万6562円。こんなん電動でも昇降でもない、普通のL字デスクより安いまである。さらにポイントまで付くとかご褒美すぎませんか？ 僕の画面では、11月29日14:45の時点でまだクーポンありました。

これ、この値段でいいの？ 本当に良いの？ 良いんだな？ 押すよ、僕は「注文を確定する」を！

Source: Amazon