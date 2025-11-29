おぎやはぎ小木博明、貴重な夫婦ショット 人気タレントが撮影「雰囲気似てる」「素敵なご夫婦」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】タレントの千秋が11月28日までに、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明らとの写真を公開し、話題となっている。
千秋は「同い年のおじさんおばさんの寄り合い。学生時代から通ってるカフェで。まあまあなんでも話せる」とコメント。千秋の隣に小木の妻で歌手の奈歩、テーブルを挟んだ向かい側に小木、その隣にお笑いタレントのカンニング竹山が座り、全員がカメラに笑顔を向けている写真を公開した。
この投稿を受け、ファンからは「雰囲気似てる」「貴重な2ショット」「素敵なご夫婦」「仲良し」などと反響が寄せられている。小木は2006年に歌手・森山良子の娘である奈歩と結婚。2009年に長女が誕生している。（modelpress編集部）
◆千秋、おぎやはぎ小木＆妻らとの集合ショット公開
◆千秋の投稿に反響
