「昇進どころか懲戒も」…内部告発ですべて失った夫｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第62話をごらんください。

星野の協力で浮気の証拠を手に入れた佳奈さん。邦夫に浮気の証拠を突きつけ、職場にメールを送ると言うと最終的に認めて…。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

邦夫の土下座は証拠を送らせないための演技でした。佳奈さん追い詰められたことを根に持っているようです。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

邦夫がイライラしている中、課長に呼ばれていることを伝えに来た星野。昇進の話ではないかと持ち上げ邦夫の機嫌も直りますが…。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

昇進を期待する邦夫に対し、意味深な表情を浮かべる星野。佳奈さんにできなかったことを実行したようです。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

課長の元へ行くと、そこには浮気の証拠写真が多数届いていて、ついに職場に知られることとなりました。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

この状況でも昇進の話を期待していた邦夫に、課長も呆れた様子で謹慎を言い渡します。事の重大さを今一度理解した方がいいですね。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

邦夫は、今まで築き上げてきたものを自らの手で壊してしまいました。仕事中の不貞、ましてや市民の税金で使用している車でホテルに行っていたとなれば、かなり重い処罰になるでしょう。今度こそ本当に反省してほしいものです。

妻を見下す浮気夫を成敗

©hatake_0123_

©hatake_0123_

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）