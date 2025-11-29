µþ»ºÂç¡¦°ËÆ£¿¹¿´¼ç¾¤¬ÂÇÅÝÅ·ÍýÂçÀÀ¤¦¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢»à¤Ì¤Û¤ÉÂÎÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤¢¤¹´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼ºÇ½ªÀá
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡¦£Á¥ê¡¼¥°¤Îµþ»ºÂç¤Ï£²£¸Æü¡¢Å·ÍýÂç¤È¤ÎÍ¥¾¡¤ò·ü¤±¤¿ºÇ½ªÀá¡Ê£³£°Æü¡¦²Ö±à¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²ñ¸«¤È¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·èÀï¤ÎÆü¤Ø¸þ¤±¤ÆÀÖ¤Èº°¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼ç¾¤Î¥Õ¥é¥ó¥«¡¼°ËÆ£¿¹¿´¡Ê¤â¤ê¤·¡¢£´Ç¯¡Ë¡á¾¾»³À»ÎÍ¡á¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÅ·ºÍ¡¢ËÍ¤ÏËÞ¿Í¡£¤Ç¤âÃ¯¤è¤ê¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢»à¤Ì¤Û¤ÉÂÎÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎºÇ½ªÀá¤ÇÅ·ÍýÂç¤Ë£±£µ¡½£³£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°£´Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¤È¥×¥ì¡¼¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¡×¡£¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢µþ»ºÂç¤é¤·¤¤Å¥¤¯¤µ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡½ÉÅ¨¤È¤ÎºÆÀï¤òÁ°¤Ë¡¢°ËÆ£¤ÏÆ±¤¸Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÅ·ÍýÂç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾å¥ÎË·½Ù²ð¡Ê£´Ç¯¡Ë¡áÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡á¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£¡ÖÈà¤¬£Ó£Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Å·Íý¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¶¯¤ß¤ò¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÉõ¤¸¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉô°÷¤¬¿äÁ¦Æþ»î¤ÎÃæ¡¢°ìÈÌÆþ»î¤«¤éÅØÎÏ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿ÃË¤¬Å·ºÍ£Ó£Ï¤òÇË¤ê¡¢´ØÀ¾²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë