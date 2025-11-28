直毛すぎる髪を伸ばすと、まるでヘルメットをかぶっているように見えることがありますよね。“ヘルメット頭”で悩んだことがある人なら、きっと一度は「もっと軽やかでおしゃれな髪形にしたい」と思ったことがあるはず。今回は、インスタグラムでヘアスタイル動画を投稿している美容師・横井拓徹さん（@yokkoi_beautician）が、“ヘルメット頭”で悩む男の子を劇的に大変身させる過程を見ていきましょう。

【画像】「べっ…別人すぎるっ……！！！」→これが失恋を機に「キモイと笑った人たちを見返したい」中2男子の“ビジュアル”ビフォーアフターです！すごい…！

「自分も変われるかもしれない」

“大変身美容師よっこい”こと横井さんは、東京・恵比寿にあるサロン「Amoute（アムティ）」を運営する人気美容師です。「髪形で人生は変わる」を信念に、累計5万人以上を担当。大変身動画の総再生数は3億回を超えています。

今回、横井さんの元を訪れたのは「本気で変わりたい」「カッコよくなりたい」と決意した中学2年生の男の子。最近、好きな子に思い切って告白しましたが、返事は残念ながら「ごめんなさい」という悲しい結果だったそう。しかし、失恋という経験から、過去に「キモイ」とバカにした人たちを見返したいという強い気持ちが芽生えたといいます。

横井さんのことを知ったきっかけはインスタグラム。カッコよく変身している人たちを見て、「自分も変われるかもしれない」と思い、お母さんに予約してもらったそうです。

「すべてお任せ大変身」という希望をかなえるため、カットを始める横井さん。サイドに続き、前髪、後頭部もザクザクとカットして軽くしていきます。実は彼、ヘルメットに見える髪質だけでなく、つむじの数や位置、薄くなっている部分があるなど、髪に関する悩みが尽きないとのこと。横井さんの手によって、髪の悩みを全てカバーするヘアスタイルに生まれ変わりました。

鏡の中に映るのは、まるで別人のようにあか抜けた姿。全体的にスッキリとカットされ、重たく見えていた髪質とは思えないほど軽やかに毛先が踊っています。目にかかっていた前髪も眉の少し上の長さになり、キリッとした眉が似合うヘアスタイルにチェンジ。横井さんと一緒にサムズアップで喜びを表現してくれました。

「とてもカッコよくなり最高でした！」と笑顔がはじけ、2人は固く握手。お店で見守っていたお母さんともハイタッチし、「来て本当に良かった」と満面の笑みを見せました。

将来は芸能関係に進みたいという夢があり、「これをきっかけにヘアセットも練習します」と前向きな言葉も。インスタグラムのコメント欄にも「見事なヘアスタイルに感動です」「カッコよくなったね」「めちゃくちゃ似合ってます」「笑顔に自信が出てきてる」「カット後のうれしそうな顔がすごくかわいらしくて…」「すてきです！ モテモテになるよ」「皆応援してるよー」「告白しただけでもすごいです 見返してやろう」と、応援の声が続々と届いています。