トレンドのファーベストとベロアスカートを使った「着やせコーデ」をご紹介します。教えてくれたのは、人気スタイリストの水野利香さん。タレントや女優として活躍する磯山さやかさん（1983年生まれ・身長155cm）をモデルに迎え、秋冬に大活躍の着こなしを伝授します！

ファーベストは、素材や色の濃淡で着やせ！

今年トレンドの筆頭といえばファー。

【写真】秋冬の大人世代コーデ4選

「袖がないベストタイプなら肩幅も広がらず、軽やかな印象に。ベストの下のトップスは、裾をインしてしっかりベルトマークすることで、ぺたんこ靴でも腰高なバランスに見せられますよ」（水野利香さん、以下同）

●素材感のメリハリで着やせ！縦ラインを強調

カジュアルに着るなら白や黒より、なじみ色のグレーや茶がベター。毛足のあるものが陰影でほっそり見えしておすすめ。温度調節もしやすい！

・ジレ￥11990（クロエンス／ワールド プレスインフォメーション） カットソー￥2990（無印良品／無印良品 銀座） デニムパンツ￥9680（アバハウス マヴィ／アバハウスインターナショナル オンラインストア） イヤリング￥3300（アネモネ／サンポークリエイト） ベルト￥980（ハニーズ） バッグ￥8800、靴￥7700（ともにオリエンタルトラフィック／ダブルエー）

●ワントーンコーデも、素材や色のグラデーションで立体感を

1枚で着にくいワンピースもファーベストが味方に。

「ワンピースと同系色のファーベストはボディラインをカバーしつつ、素材や色の微妙な差で、メリハリや立体感を出してくれます」

・ベスト￥4490（アメリカンホリック） ワンピース￥12980（アンフィーロ） ネックレス￥8580（エイチアッシュ／フォーティーン ショールーム） バッグにつけたスカーフ￥2090（スメリー／スメリー ヘップファイブ 店） バッグ￥6996（デッサン／ワールドプレスインフォメーション） 靴￥4980（ハニーズ）

ベロアボトムスは、落ち感と陰影で着やせ効果！

落ち感のあるベロアは面積の広いボトムで取り入れるのが正解。

「縦の陰影が立体感を演出し、ほっそりした印象に導きます。足元まで濃色のブーツでひと続きにまとめるとよりすっきり」

●注目の着やせ素材！動くとできる陰影で細見え

トップスは前だけウエストインに。重心が上がって全身のバランスがよく見えますよ。キャップも目線が上がるポイントになり、さらにスタイルアップ！

・スカート［一部店舗のみ販売］￥2990（ジーユー） ニット￥1990（coca） 帽子￥4840（ニューエラ×ジーンズ ファクトリー／ジーンズファクトリー卸団地本店） イヤリング￥7920（イットアトリエ／フォーティーン ショールーム） バッグ￥12100（オーバーラボ／キャビアプロダクツ） 靴￥12100（ロデスコ／アーバンリサーチ ストア ルクア大阪店）

●落ち感が目線を縦に誘導＆下半身のボリュームをセーブ

脚のラインを拾わないワイドパンツも、取り入れやすいアイテム。

「落ち感のあるベロアなら、太めのシルエットでも余計なボリュームが出ず、スマートな印象に。引き締め効果のある濃い色を選ぶのがおすすめです」

・パンツ￥7997（デッサン）、ジャケット￥9898（グローブ／ともにワールド プレスインフォメーション） ニット￥4400（ルノンキュール／キャン カスタマーセンター） カットソー￥2790（アメリカンホリック） チェーンネックレス￥2860、コインネックレス￥3080（ともにアネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥7700（マリー・ルイーズ／ラヤン） 靴￥9900（ロデスコ／アーバンリサーチ ストア ルクア大阪店）