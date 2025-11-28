“三河の猛将”ルーキーが大活躍を続けている。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がアガリ2発で白星を奪取。個人7勝目を決め、最多トップ賞の暫定1位に躍り出た。

【映像】ギャップがえぐい…永井孝典の癒される笑顔

この試合は東家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、永井、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）の並びで開始。東1局では優に阿久津が2600点を振り込み、東2局では阿久津に大介が1000点を献上した。東3局0本場では親の永井に大介が痛恨の7700点（供託1000点）を放銃。東4局2本場では大介に阿久津が5800点を献上した。

南1局では優に阿久津が5200点を振り込んでしまう。恵まれない展開の阿久津だったが、南3局1本場から怒涛の3連続アガリを決め、2着目へ浮上。永井がトップ目のままで迎えた南4局2本場、大介が阿久津のリーチの現物の1索を切ると、永井がピンフのアガリを決めて試合終了。これで永井は個人最多となる7勝目を獲得した。

解説の河野直也（最高位戦）は永井のプレー内容について「随所に落ち着いていて、攻めるところは攻めて、アガリには結びつかなったけれど、かなり良い攻めが多かった。しっかりと自分でもぎ取ったトップだったと思います」と称賛した。

「永井強すぎ」「7勝すごい」などとファンが沸く中、リポーターに、東3局とオーラス以外はアガらずにトップを獲得したことを伝えられると、永井は「そうだったんですね…！」と覚えていない様子。それから「結構、戦っていたので、そんな気はしないんですけど、それだけだったんですね」と自身のスタッツに驚いていた。

これで個人7勝目。永井は「やりました〜」と対局中の鋭い表情とは異なる柔らかい笑顔を浮かべた。今期好調の風林火山だが、首位を獲得するのは11月14日以来。最後に永井は「トップが遠ざかっていて、ポイントは十分持っていたとしても、KONAMI麻雀格闘倶楽部さんに（順位を）抜かれたり、下降気味だったところにトップが取れて本当に良かったです！」と喜びを口に。ファンからは「永井将軍〜つよっ」「永井時代だな」などの反響が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）3万9000点/＋59.0

2着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）2万5900点/＋5.9

3着 BEAST X・鈴木大介（連盟）2万3400点/▲16.6

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万1700点/▲48.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）