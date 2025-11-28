高市早苗首相の「中国から台湾への武力攻撃は、日本にとっての存立危機事態にあたる可能性が高い」という主旨の発言が、日中関係に緊張をもたらしている。中国政府は自国民に日本渡航を自粛するよう呼びかけ、日本産水産物の輸入停止という措置も報じられている。首相就任後わずか1か月で外交上の危機を迎えた高市政権の対中姿勢を欧米メディアはどのように見ているのか。

【湯浅大輝/フリージャーナリスト】

＊＊＊

【実際の写真】麻生太郎氏は「サイコパス」玉木雄一郎氏は「ハエ」 「首を斬ってやる」発言・中国総領事のトンデモ暴言集

英エコノミスト誌※1は、高市首相が中国を刺激したことに対し「遅かれ早かれ、そうなる運命だった」と達観している。元々同誌は自民党総裁就任時から、高市氏を「日本の保守派の支持者たちを奮い立たせる、対中強硬派のナショナリスト」と評していた※1−2。

高市総理と習近平国家主席

また、高市首相の存立危機事態発言は、中国にとっても特段のサプライズではないとも分析する。

中国の人民日報は「高市氏の発言は、1945年以降の国際秩序に対する『重大な挑戦』」だとしているが、エコノミスト誌は、2021年には麻生太郎副首相（当時）が、「台湾で大きな問題が起きると存立危機事態に関係してもおかしくない」と述べていた事実を引き合いに出す。

当時も中国は激怒したが、それでも2021年版の日本の防衛白書に「台湾をめぐる情勢の安定はわが国の安全保障にとって重要だ」と明記されていたことを同誌は強調している。

台湾問題を巡っては、今回に限らず、過去にも日中間で火種が燻っていたとエコノミスト誌は分析しているのだ。

高市の罪は「正直に答えた」ことだ

米ウォール・ストリート・ジャーナル（以下、WSJ）紙は、コラムニストのウォルター・ラッセル・ミード氏のオピニオン記事※2を掲載。

ミード氏は「高市首相の『罪』があるとすれば、立憲民主党の岡田克也衆院議員からの具体的な質問に対し、『正直に、率直に答えた』という点だ」と高市首相を評価する。

2015年に成立した安全保障関連法では、存立危機事態において、日本の武力行使を認めている。中国による台湾侵攻は、日本の食料・エネルギーの輸入を混乱させ、日本の国家としての存続を危うくする。文字通り「存立危機事態」になり得るとミード氏は言う。

ミード氏はさらに、高市氏の「核」に対する考え方が、中国政府を苛立たせているのではないかとも分析する。高市氏が非核三原則の見直しを検討していることは日本のメディアでもすでに報道されている。これが、中国政府の虎の尾を踏んだのではないか、とミード氏は睨んでいるのだ。

「中国は猛烈な勢いで核兵器増産に邁進している。そうした中、近隣諸国を、核を持たない、非力な国で固めたいと考えるのはおかしな話ではない」（ミード氏）

社員に「日本出張禁止」を言い渡す中国国営企業

次に、一方の中国の対応を海外メディアがどう報じているか、見ていこう。

英フィナンシャル・タイムズ紙（以下、FT）は、主に中国政府の制裁による日本経済へのインパクトを報じている※3。

周知の通り中国政府は自国民に日本への旅行を自粛するよう、という通知を出している。

FTは中国からのインバウンドで稼いできた企業、資生堂やドン・キホーテを運営するPPIH、三越伊勢丹、ファーストリテイリングなどの株価が5〜10％程度下落したことに言及。2012年の尖閣諸島問題発生時、訪日観光客が大きく減少したことを受け、今回も日本の経済界への影響は無視できないとしている。

同紙はさらに、中国の政府系企業が社員に対して実質的な「日本渡航禁止令」を発布していると報じる※4。

ある国営企業で働く従業員は「管理職から日本出張を全て中止せよ」と指示されたことを明かした。上海に拠点を置く政府系資産運用会社の子会社で勤務する投資担当者も経営陣から口頭で日本には行くな、と伝えられたそう。

同じく上海の政府系出版社で働く職員は、「物理的にパスポートを没収されなくても、警告は明確だ。『会社に隠れて日本に渡航した場合、どうなるか分かっているな』ということだ」と語ったと報じている。

高市政権の基盤の脆さを熟知する中国

先のWSJのミード氏は、高市首相の発言に対して中国政府が「反応」することは避けられなかったとしても、ここまでエスカレートさせる必要はなかったのでは、と首をかしげる。形式的な抗議で済ませ、数週間後には素知らぬ顔もできたのではないか、と言うのだ。

ミード氏は、中国が騒動を拡大させた理由は2つあると睨んでいる。

まず、高市政権の権力の脆さを突くこと。中国は長年「自民党の友」だった公明党が高市首相に対して、連立入りを拒否したことを知っている。日本維新の会との閣外協力で政権を運営しようとしているが、依然として基盤は固まっていない。

中国はタカ派の政権が権力を完全に掌握する前に、弱体化させたいと考えているのだと分析している。

2つ目に、威圧的な外交は中国政府の伝統であることを指摘している。国内の反体制派に対しても、反抗的な外国政府に対しても、中国政府は歴史的に威嚇・脅迫というカードを最初に切ってきた。

もし脅迫に相手が屈した場合、中国政府はそのまま利益を得る。仮に脅せなかったとしても、宥和的なアプローチに切り替えられる。つまり、中国政府にとってみると、「まず最初に脅すこと」そのものには、大したデメリットがないというのだ。

習近平も高市も引かない未来

最後に、日中関係の今後はどうなるのか。各紙の予想をまとめよう。

エコノミスト誌は、中国のSNSで高市首相への激しい非難が相次いでいることを指摘する。高市氏を「魔女」「トラブルメーカー」と評する声が噴出しているとする。

一方で、2012年に日本政府が尖閣諸島を購入した時のように、全国規模での路上での反日デモは発生させないのでは、と予想する。習近平は歴代指導者と比較しても、群衆を街頭に解き放つことには否定的で、事実、国家主席就任以来目立った全国的なデモは起きていない。

とはいえ、中国が台湾問題に関して、他国の自由な言説を許すとも思えない、とする。中国政府は2027年までに台湾を武力制圧する態勢を整えようとしている。2024年に当選した台湾の頼清徳総統は対中強硬派としても知られ、中台関係も緊迫している。

高市首相は発言については撤回せず、「今後は具体的な言及はしない」としているが、ナショナリストとして就任早々、中国に対して弱腰な姿勢は見せたくないはず。日本も中国も引く気がない以上、日中関係は悪化する可能性もある、とエコノミストは結んでいる。

WSJのミード氏は中国が日本国内の反高市派を利用する可能性を指摘する。現実として、日本の中国への経済的な依存度は高い。多くの日本企業は重要な輸入品を中国の工場に依存しているし、中国市場へのアクセスが不可欠な企業も少なくない。

また、自民党の有力者の多くはこれらの企業と蜜月関係にある。中国関連企業の影響力を無視できない選挙区もあるし、インバウンドによる収入に依存する地域を代表する議員もいる。

中国からの経済的な圧力が続く場合、党内の大物から高市首相に対して、対中強硬姿勢を緩めるように、という水面下のメッセージを送るかもしれない、と予測している。

関連記事「〈敗戦国には原爆を5発落とせばいい〉 中国で吹き荒れる日本への暴言 『駐大阪総領事は“ツイ廃”と揶揄されるほどのSNS中毒』」では、中国国内で日中対立がどう論じられているかについて詳述している。

出典：

※1：China and Japan are in a vicious game of chicken over Taiwan（The Economist・11月18日）

※1−2：Meet Japan’s “Fireball”, Takaichi Sanae, its polarising new leader（The Economist・10月9日）

※2：Why China Is Picking a Fight With Japan（The Wall Street Journal・11月17日）

※3：Tourism stocks plunge as Japan−China tensions soar（Financial Times・11月17日）

※4：China intensifies pressure on Japan with tra vel bans and cancelled events（Financial Times・11月18日）

湯浅大輝（ゆあさ・だいき）

米アリゾナ州立大学に留学後、同志社大学卒業。ジャーナリストとして活動開始。経済メディア→小売専門誌→フリーに。教育、小売、海外スタートアップ、国際情勢、インフラなど多岐にわたるテーマで取材・執筆する。過去携わった書籍に『フリースクールを考えたら最初に読む本』（主婦の友社）、主な特集記事に「出生数75.8万人の衝撃」「奈良のシカ」（JBpress）「リニア20世紀最後の巨大プロジェクト」（NewsPicks）「精肉MDの新常識（ダイヤモンド・チェーンストア誌）など。

デイリー新潮編集部