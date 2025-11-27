ラッシング、ドレイヤー、ウォードが婚約

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。プロポーズに成功したことを報告した。今オフはドジャースナインの結婚報告が相次いでいる。

24歳のラッシングは今季メジャーデビュー。53試合で打率.204、4本塁打24打点をマークした。二刀流に復帰した大谷翔平投手とバッテリーを組むこともあり、チームを支えた。投稿ではフィアンセのケイトリン・パワーさんが「一生の愛！まもなくミスター＆ミセス」と喜んでいた。

他にもメジャーデビューを果たし67試合に登板したジャック・ドレイヤー投手も22日（同23日）にはインスタグラムで婚約を発表。有望株のライアン・ウォード外野手も「11.21.25 永遠が今始まる」と投稿し、プロポーズに成功したことを明かしていた。

チームは今季、ブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2年連続の世界一に輝いた。オフに若手から続々婚約報告。「おぉっ！ ラッシングも結婚！」「素敵やん……」「あらー ラッシングもご婚約」「2組ともお幸せに！」と祝福尾の声が相次いだ。（Full-Count編集部）