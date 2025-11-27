小田和正がホストを務める『クリスマスの約束』初期3番組がBlu-ray化！クリスマスイブにリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

小田和正がホストを務め、20年以上にわたり良質な音楽番組として多くの人々に愛されてきた『クリスマスの約束』。

その記念すべき初期3作品（2001年、2002年、2003年）が、12月24日にBlu-rayとして発売されることが決定した。

■番組は小田和正の「手紙」から始まった

2001年12月25日。街全体がクリスマスムードに包まれるこの夜、1本の音楽特番『クリスマスの約束』が放送された。

番組は小田和正（当時54歳）がホストを務め、「アーティスト同士がお互いを認め、称えあう」というコンセプトのもとに誕生。のちに“国民的音楽特番”と呼ばれる長い物語の原点となった。

この番組は小田和正が、アーティストへ共演を依頼する「手紙」から始まった。

結果は…「誰も来てくれませんでした」。番組冒頭、小田はそう語った。

それでも小田はひとりでステージに立ち、自身の曲と彼らの楽曲を交えて全15曲を披露。音楽そのものに真正面から向き合う、そのひたむきな姿が視聴者の心を強く揺さぶった。

このパフォーマンスが長く続く伝説の幕を開けた。

そして1年後。2002年12月25日放送の『クリスマスの約束 2002』。「次こそゲストが来るのでは」と視聴者の期待が高まるなか、ステージに立っていたのは再び小田ひとりの姿だったが、懸命に歌を届ける姿が多くの視聴者と音楽関係者の大きな共感と称賛を集めた。

そして、2003年。2003年12月25日放送の『クリスマスの約束 2003』で、ついに財津和夫、櫻井和寿（Mr. Children）、根本要（スターダスト☆レビュー）、ゆずが参加し、番組初の共演が実現。彼らとのコラボレーションは、世代を超えた音楽の力を示し、この年を境に『クリスマスの約束』は「年末の風物詩」として確固たる地位を築いていった。

この物語が、いま再びBlu-rayとしてよみがえる。あの夜、あの声、あの空気が時代を超えて、2025年のクリスマスシーズンに届けられる。

続く『クリスマスの約束2005』『クリスマスの約束2006』『クリスマスの約束2007』は4月22日の発売を予定している。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『クリスマスの約束2001…きっと君は来ない』

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『クリスマスの約束2002』

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『クリスマスの約束2003』

