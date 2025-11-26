¿·¿Í²¦¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤ËÁûÁ³¡ÖÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î½é¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤É¤Á¤é¤â¡×
¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Áñ»Ê¹¨ÂÀ¤È¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬¿·¿Í²¦¤Î±ÉÍÀ
¡¡º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤é¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖNPB AWARDS 2025 supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·¿Í²¦¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁñ»Ê¹¨ÂÀÅê¼ê¤È¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Àî¤Ï2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀÄ³ØÂç¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ÇÆþÃÄ¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢6·î¤Ë·î´ÖÂÇÎ¨.441¤È°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢7¡¢8·î¤â3³äÄ¶¤¨¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿Áñ»Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡1ÇÔ¡¢28¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.05¡£¥×¥í½éÅÐÈÄ¤«¤é12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï2019Ç¯¤ÎÂ¼¾å½¡Î´°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Îºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤À¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼õ¾Þ¼Ô¤ÎµåÃÄÌ¾¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤âº£µ¨¤ÏÄãÌÂ¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ²¼°ÌµåÃÄ¤¬¿·¿Í²¦¤ò¡ÈÆÈÀê¡É¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âºÇ²¼°Ì¤«¤é¿·¿Í²¦½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¡ÖÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤«¤é¿·¿Í²¦½Ð¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¡×¡ÖÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤«¤é¿·¿Í²¦¤Ã¤Æ¤ª¤â¤í¡×¡ÖºÇ²¼°Ì¤òµß¤¦¿·¿ÍÃ£¤¨¤é¤¤¡×¡ÖÎ¾ÊýºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¹¤®¤ë¤À¤í¾Ð¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë