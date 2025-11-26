自宅もオフィスも快適に！デスク上を広々使える160×70cm天板のシンプルワークデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、人気のシンプルワークデスクシリーズに、デュアルモニターや周辺機器をゆったり配置できる横幅160cm・奥行70cmの“広々ワイド天板”を採用し、モニターアームにも対応し耐荷重が50kgある「100-DESKF063BK（ブラック）」「100-DESKF063W（ホワイト）」を発売した。
■広々使える160cmワイド天板
横幅160cm・奥行70cmのゆとりある天板は、デュアルモニターの設置や資料を広げた作業にも十分対応。パソコン本体、プリンタ、キーボードなどを同時に置いても余裕があり、多用途で使えるワークスペースを提供する。在宅ワークはもちろん、オフィスのメインデスクとしても最適。余裕のある作業環境が、思考の伸びや集中力の向上にもつながる。
■頑丈構造で揺れにくく安定した作業を実現
耐荷重50kgの高強度設計に加え、横揺れを防ぐバックフレームと、天板のたわみを抑える2本のリーンフォースメントを搭載。タイピングや物を置いた際の揺れが少なく、長時間の作業でもストレスを感じさせません。大型モニターの設置にも安心して使用できる安定感が魅力だ。
■クランプ製品対応で自由度の高いレイアウト
天板はメラミン化粧板の高硬度仕様で、キズに強くクランプ式のモニターアームも取り付け可能。別売の補強プレートを使えばさらに安心して固定できる。デスクライトの固定やケーブル整理にも利用でき、レイアウトの自由度が大幅に向上。自分に合った理想のデスク環境を構築できる。
■マグネットアクセサリーに対応するスチールフレーム
フレームには耐久性の高いスチールを採用しており、マグネット式の電源タップやフック、収納アイテムを取り付け可能。机の幅も70cmとゆったり使えるため、机上のごちゃつきを軽減し、すっきりしたワークエリアを簡単に整えられる。デザインもシンプルなブラックで、どんな空間にも調和しやすい仕上がりだ。
■空間になじむ白黒2カラー、選べるデザイン
ホワイトとブラックの2カラー展開は、どんなインテリアにも合わせやすいのが魅力。ホワイトは明るい部屋や北欧・ナチュラルテイストの空間と相性が良く、置くだけで清潔感のあるワークスペースに。ブラックはモダンな雰囲気や白基調の部屋に映え、空間を引き締めるアクセントに。どちらもミニマルなフォルムで視界を邪魔せず「置くだけで空間が整う」存在感を持ち、自宅でもオフィスでも快適な作業環境を演出する。
■製品仕様
■モニターアームにも対応し耐荷重が50kgある「100-DESKF063BK（ブラック）」
■製品仕様
■モニターアームにも対応し耐荷重が50kgある「100-DESKF063BK（ブラック）」
