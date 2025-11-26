ようやく打点女王が目覚めた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」11月25日の第2試合では、セガサミーフェニックスの兼任監督・茅森早香（最高位戦）が登板。アガリ6回の猛攻で今期初トップを決めた。

【映像】驚愕の裏ドラ3枚！茅森早香が親番で決めた会心の親跳満シーン

これまで茅森は7戦で3着3回、4着4回。個人ポイントは▲282.2ポイントと大きく沈んでいた。当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、茅森、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びでスタート。東1局、東2局では岡田が満貫・8000点、跳満・1万2000点と高打点を連発した。一方、茅森は東3局、6巡目にリーチをかけてリーチ・ツモ・平和の3900点を獲得。東4局2本場では北のみの1000点（＋600点、供託1000点）を加点した。

南2局では、早々にダブ南と二万をポン。「3900点でよかった」とダブ南・赤の形に向かうも、五・赤五・六万、2・3筒、北・北の手牌から六万を引くと、「夢を追いました」と染め手にシフトチェンジしてピンズを処理。これが奏功し、ダブ南・混一色・対々和・赤の跳満・1万2000点を成就。トップ目の岡田に100点差まで迫ると、親番の南3局では中・赤・ドラの5800点をアガった。

圧巻は南3局1本場だった。またしても6巡目でリーチをかけ、数巡後に難なくツモ。裏ドラ表示牌をめくると、なんと裏ドラが3枚も乗り、リーチ・ツモ・タンヤオ・ドラ・裏ドラ3の親跳満・1万8000点（＋300点）を完成させた。これで独走状態に入ると、オーラスの南4局3本場でも中・ドラの2600点（＋900点、供託1000点）を加点。自ら試合を締めた。

待望の今期初勝利は、持ち点6万5000点の大トップだ。試合後、茅森は「今まで結構、手が入らなかったので、その分一気に来た」とコメント。「東場は対子手ばっかりで、すごい難しかった。今日もそんなに大した手が入らないかなと思っていたんですけど、混一色・対々和になったあれがアガれてから」と分岐点を振り返った。第1試合ではチームメイトの竹内元太（最高位戦）が勝利したこともあり、デイリーダブルを達成。チームは5位に浮上した。「確か、元太が今月中にマイナスを全部返すと（試合後のインタビューで）言っていた。（今月）あと1日かな。2戦あるので、そこでマイナスを返したいと思います。これからもどんどんプラスにしていきます。本日もありがとうございました」。連覇に向けて、不死鳥が大きな翼を広げる。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）6万5000点／＋85.0

2着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）3万3400点／＋13.4

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）2200点／▲37.8

4着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）−600点／▲60.6

【11月25日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋540.0（48/120）

2位 EX風林火山 ＋485.0（48/120）

3位 BEAST X ＋160.4（48/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲30.9（46/120）

5位 セガサミーフェニックス ▲112.6（48/120）

6位 TEAM雷電 ▲122.6（48/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲125.1（50/120）

8位 EARTH JETS ▲240.2（48/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲253.3（50/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲300.7（46/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

