¡ãÈñÍÑ¤¬¹â³Û¡ä¡ãÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¡ä¡Ä¹â»ÔÆâ³Õ¤¬¿ä¿Ê¡ÖÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÎµÁÌ³²½¡×¤ÇÃÏÊý¿ÇÎÅ½ê¤¬ÇÑ¶È´íµ¡¤Ë
¡Ö°åÎÅDX¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ 30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¡ÈÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡É¤ÎÆ³Æþ¤ò¡ÈÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«°ÝÀ¯¸¢¤Ï11·î19Æü¤Î°åÎÅË¡²þÀµ°Æ¤ÎÃæ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø2030Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÎÉáµÚ¤ò100¡ó¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¡ÈµÁÌ³¤Å¤±¤ë¡É¤è¤¦ÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬¸®ÊÂ¤ßÊÄ±¡¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÊÝ¸±°åÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡Ê°Ê²¼ÊÝÃÄÏ¢¡Ë»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤ÎËÜÊÂ¾Ê¸ã¤µ¤ó¡£
°åÎÅDX¤È¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¤ÎÅÅ»Ò²½¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°åÎÅ¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²þ³×¤Î¤³¤È¡£°åÎÅµ¡´ØÆ±»Î¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¯¤·¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¤ä¸úÎ¨²½¡¢´µ¼Ô¤ÎÉÂµ¤Í½ËÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬ ¡ÈÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡É¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2023Ç¯ÅÙ¤ËÄ´ºº¤·¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò²½ÈæÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç43.26¡ó¡¢ÅÅ»Ò²½Í½Äê¤Ê¤·¤ÎÈæÎ¨¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç40.81¡ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Î³ä¹ç¤ÏÈ¾¿ô¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃÏÊý¤Ç¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡×¡ÊËÜÊÂ¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤«¤é2Ç¯¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜÊÂ¤µ¤ó¡£
¡ÖÆüËÜ°å»Õ²ñ¤¬º£Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»æ¥«¥ë¥ÆÍøÍÑÃæ¤Î¿ÇÎÅ½ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆ³ÆþÉÔ²ÄÇ½¡É¤¬54.2¡ó¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÒIT¤ËÉÔ´·¤ì¤ÇÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤òÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ó¡ÒÆ³ÆþÈñÍÑ¤¬¹â³Û¡Ó¡ÒÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÎÁàºî¤ò¼êÅÁ¤¨¤ë¿¦°÷¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ó¡ÒÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¿ôÇ¯¤·¤«ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡Ó¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤Î¹âÎð²½¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ò°·¤¨¤ë¿Íºà¤ò¸Û¤ª¤¦¤Ë¤â¸Û¤¨¤Ê¤¤¡£ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÎµÁÌ³²½¤òµ¡¤ËÊÄ±¡¤¹¤ë¿ÇÎÅ½ê¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ä¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¼¤á¤¿¤é¤³¤ÎÃÏ°è¤Î°åÎÅ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤¹°å»Õ¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¥·¥¹¥Æ¥à¥À¥¦¥ó¤Ç¿Ç»¡¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤â
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¡ÖÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤â´µ¼Ô¤ä°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°åÎÅDX¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤°åÎÅ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½êÍý»ö¤Î¾å¾»¹¤µ¤ó¤À¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¡È¾ðÊóÏ¢·È¤¬¿Ê¤à¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ò¶¦Í¤¹¤ë²¸·Ã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡È»ß¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¡É¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¾å¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢Àè½µ¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë¤âÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤ÆÂçº®Íð¤Ç¤·¤¿¡£Í¼Êý¤Þ¤Ç¼õÉÕ¤â¤Ç¤¤º¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î³°¤Þ¤ÇÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£´µ¼Ô¤Î°åÎÅ¾ðÊó¤âÅêÌôÍúÎò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¢°åÎÅ°ÂÁ´¾å¤âÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥À¥¦¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î1¤«·î¤Ç8²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ä¹Ô¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤é¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤À¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊó¤¸¤Ê¤¤¡£´µ¼Ô¤È°åÎÅ¸½¾ì¤À¤±¤¬µã¤¿²Æþ¤ê¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾å¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡È¶È³¦¤Ç¤ÏÍ¥ÎÉ¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë¿ôÀéËü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÉÂ±¡¤Ï¡¢½áÂô¤ÊÍ½»»¤òÅê¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÍ¥ÎÉ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤äÃÏÊý¤Î¿ÇÎÅ½ê¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¡¢°ìÎ§¤ËµÁÌ³²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤É¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤â»È¤¨¤ëÉ¸½à·¿ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ËÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤À¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò»×¤¨¤Ð¡¢Àè¤¬»×¤¤¤ä¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÉÔ°ÂÄê¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¡ÈµÁÌ³²½¡É¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¸½¾ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡½¡½¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤âÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£