ÆþÃÄÄ¾¸å¤ËÆ¬²¼¤²¡ÖÂàÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡1Ç¯¤Ç16µåÃÄ¤Î¥Æ¥¹¥È¼õ¸³¡Ä23ºÐ¤Î¼¹Ç°
¡Ö²¶¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×ÅÏÊÆ·èÃÇ¡¡°ÂÄê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡È¿È¾¡¼ê¤Ê´ê¤¤¡É
¡¡¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¾×·â¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJWL¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÉÚ³ß¹¸µ£Åê¼ê¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÇÃå¼Â¤ËÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿23ºÐ¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ß¤·¤á¡¢MLB¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¼õ¤±¤¿ÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¼Â¤Ë16µåÃÄ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¡¢´Ú¹ñ¡Ä¡Ä¡£±Ñ¸ì¤âÏÃ¤»¤º¡¢³¤³°»Ö¸þ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÃË¤Ï¡¢¤Ê¤¼°ÂÄê¤ò¼Î¤Æ¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡»³¸ý¸©¤Î·§ÌÓÆî¹â¤«¤é¶å½£Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥ì¥Ã¥¸¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢°ñ¾ë¥¢¥¹¥È¥í¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä¤Ø¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£Å¾µ¡¤Ïº£Ç¯2·î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ñ¾ë¤ËÆþÃÄÄ¾¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¤Ë»²²Ã¡£¤½¤³¤ÇMLB¤ÎÍñ¤¿¤Á¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»ÅÍÍ¤Î»ÜÀß¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¡¢²¶¤³¤³¤ÇÌîµå¤ä¤ê¤Æ¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£NPB¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ø¤ÈÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤Þµ¢¹ñ¤·¡¢°ñ¾ë¤ÎGM¤È´ÆÆÄ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¡ÖËÍ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ÇÂàÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ø¡¢¼«Ê¬¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼óÇ¾¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿È¾¡¼ê¤Ê´ê¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï»ÄÎ±¤òÍê¤ó¤À´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Ï±þ±ç¤¹¤ë¤è¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤È1¥Þ¥¤¥ë¡×¡¡ÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿¸½¼Â
¡¡ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤¿ÉÚ³ß¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥ª¥¿¥ï¡¦¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¤ØÆþÃÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï4²ó¤ò¼«ÀÕÅÀ1¤ËÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³«Ëë¤«¤é¤ï¤º¤«3»î¹çÌÜ¤ÎÄ«¡¢´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤¬2¿Í³Í¤ì¤¿¤«¤é¥«¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¸ø¼°Àï¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÊÌ¥ê¡¼¥°¤Ë°Ü¤ë¤â¥ì¥Ù¥ë¤äÃíÌÜÅÙ¤ÎÄã¤µ¤ËÇº¤ß¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤éËÜµ¤¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¡£¡Ö·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾ì½êÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¡£µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ë»þ¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Êâ¤ß¤Ï»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìó1¤«·î¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢MLB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Â¿¤¯Â¤ò±¿¤Ö¥É¥ß¥Ë¥«¤ØÃ±¿È¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ°²è¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿µåÃÄ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤ëÆü¡¹¡£Ìó3¤«·î¤ÇMLB¤Î13µåÃÄ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ë¬¤ì¤ë¡È3¼¡¥Æ¥¹¥È¡É¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÇMLB¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤±¤Ð¤¹¤°¼õ¤±¤ËÈô¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤È1¥Þ¥¤¥ëÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëµåÂ®¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤ËÌÀ³Î¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤È1¥Þ¥¤¥ë¤¢¤ì¤Ðº£¤¹¤°·ÀÌó¤·¤¿¤È¡×¡£¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬¡¢Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡µëÎÁ¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃù¤á¤Æ¤¤¿Ãù¶â¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤ÆÌîµå¤Î¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î22Ç¯´Ö¤è¤ê¤âÇ»¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸µ¡¹¤Ï¥·¥ã¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡ÖÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢26ºÐ¤Ç¼¤á¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¢¤È3Ç¯¡×¡£ÌµËÅ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£°ìÅÙÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¤¢¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÉÚ³ß¤ÎÎ¹¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë