À¾Éð¡¦·ª»³¹ª¡¢¡È°úÂàÍ½¹ð¡É¤Î¿¿°Õ¡¡Í¥Àèµ¯ÍÑ¤ÏÌµ¤·¡ÄµåÃÄ´´Éô¡ÖÀ¸¤¤¶¤Þ¸«¤»¤ë1Ç¯¡×
ºÇ¸å¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ï2000Ëü±ß¸º¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð6000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó
¡¡À¾Éð¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¤Ï24Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2000Ëü±ß¸º¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð6000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ò¤È¶Ú¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¸Â¤ê¤Ç¡¢¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¦ÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¤ÈÊÂ¤Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹¤Î42ºÐ¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Ë°úÂà¤ò¡ÈÍ½¹ð¡É¤·¤¿¿¿°Õ¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¡Ö»ä¡¢·ª»³¹ª¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÍ¼«¿È25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¡£µåÃÄ¸ø¼°YouTube¤¬°ÛÎã¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î²ñ¸«¤ò¡¢·ª»³¤Ï¼«¤é¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯¸å¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡£·ª»³¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¡ÊºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÔÀ®ÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Î¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÍèµ¨¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÂÇ·â¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î1Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È»Ä¤¹¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤ÏÂÇ·âµáÆ»¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ç¯¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡·ª»³¤Î¡È¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼Í½¹ð¡É¤ÏÍèµ¨¡¢¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É±Ä¶ÈÌÌ¤ÇµåÃÄ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Í¥ÀèÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹ÃÓËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
42ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï²Æ¤Î±êÅ·²¼¤Î2·³Àï¤Ë¤âÏ¢Æü¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡2008Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»2150°ÂÂÇ¡ÊÎòÂå27°Ì¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Ë¼¡¤¤¤Ç¸½Ìò2°Ì¡Ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ª»³¡£À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2012Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¢²½¡É¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨1·³¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«11»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.087¡Ê23ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¦ÂÇÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï4·î19Æü¤«¤é5·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î1¤«·î´Ö¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤é¤º¡¢²Æ¤Î±êÅ·²¼¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢2·³Àï¤ËÏ¢Æü¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï60»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.238¡Ê147ÂÇ¿ô35°ÂÂÇ¡Ë¤Î¿ô»ú¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ª»³ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È1·³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î»Ñ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ÃÓËÜÉôÄ¹¡£¡Ö»ä¤¬·ª»³¤È¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢1·³Àï¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÎôÀª¤Î»þ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¡¢Áê¼ê¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È1ÂÇÀÊ¸Â¤ê¤Î¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤Èà¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«±Û¤·¤Æ1·³¤ÎÅê¼ê¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¿ôÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¿ê¤¨¤Ê¤¤µ¤Ç÷¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢È¯¸«¡¢³Ø¤Ó¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÅú¤¨¤Ë¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀÁ¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª»³¤Ï²ñ¸«Ãæ¡¢²¿ÅÙ¤«Íèµ¨¤ò¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë1ÅÙ¤â»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍèµ¨¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£1Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î24Ç¯´Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¡¢Æ±¤¸Æ®»Ö¤ò¶»¤Ë¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ØÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë