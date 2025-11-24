²È¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤æ¤ë¼Î¤Æ³è¡×¡£3¤«½ê¤À¤±ÊÒÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤â¤¢¤ï¤Æ¤Ê¤¤
12·î¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯Ëö¤Ï»Å»ö¤â¹Ô»ö¤âÎ©¤Æ¹þ¤ß¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤ÆÊÒ¤Å¤±¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢º£¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤á¤ë¡Ö¤æ¤ë¼Î¤Æ³è¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Fujinao¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç¯Ëö¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëº£ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¡Ö3¤Ä¤Î¾ì½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡§ÁÆÂç¥´¥ß¤òÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Ç¯Ëö¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ÇºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Âç·¿¥´¥ß¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¹¡£12·î¤Ï¤É¤³¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âÁÆÂç¥´¥ß¤Î¼ý½¸Í½Ìó¤¬º®¤ß¹ç¤¦»þ´ü¡£¿½¤·¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç²ó¼ý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¯Ëö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤â¤Î
¤Þ¤º¤Ï¡¢²È¤ò°ì¼þ¤·¤Æ¡Ö²õ¤ì¤¿²ÈÅÅ¡×¡Ö»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²È¶ñ¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ä¸Å¤¤ÉÛÃÄ¡×¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
ÁÆÂç¥´¥ß¤Î¼ý½¸¤òÁá¤á¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¢¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤°¤ó¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÍÑÉÊ¤¬¸º¤ë¤È¡ÖÉô²°¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤âÆÀ¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¼¡¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ë¤âÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
2¡§¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¸«Ä¾¤·
¼¡¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡£¤³¤Î1Ç¯Ãå¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤ÇÃå¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò1¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1ÅÙ¤âÂµ¤ò¤È¤ª¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤Ï¡¢»×¤¤¤¤Ã¤Æ¼êÊü¤¹¸õÊä¤Ë¡£
¹â¤«¤Ã¤¿Éþ¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÉþ¤Ï¼êÊü¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»îÃå¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È»Ä¤¹¤«¼êÊü¤¹¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¤¢¤±¤¿¤È¤¤Ë¹¥¤¤ÊÉþ¤À¤±¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Ä«¤Î»ÙÅÙ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
3¡§ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤òÀ°¤¨¤ë
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¿©ºà¤¬Áý¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£º£¤Î¤¦¤Á¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ÈÎäÅà¸Ë¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ªÀµ·î½àÈ÷¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤é¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢¥¸¥ã¥à¤Ê¤É¡¢¡Ö±ü¤ÎÊý¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤òÃæ¿´¤Ë¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÅà¸Ë¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»È¤¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÀµ·îÎÁÍý¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤ï¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÀ°Íý¤Ï¡¢¡Ö¥à¥À¤ò¸º¤é¤¹¡×¡Ö¶õ´Ö¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¿©¤Î·¹¸þ¤òÃÎ¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¡£¤è¤¯»Ä¤ë¿©ºà¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÇã¤¤Êý¤ä¿©½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯Ëö¤Î¼Î¤Æ³è¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤»¤º¡Ö3¤Ä¤Î¾ì½ê¤«¤é¡×¤Ç½½Ê¬¡£11·îÃæ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎË»¤·¤µ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤«¤é¡È¤æ¤ë¤¯¡É»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£