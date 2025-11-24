メッシが1ゴール3アシスト…インテル・マイアミを東地区決勝に導く

MLSカップ・プレーオフのイースタンカンファレンス準決勝が23日に行われ、インテル・マイアミがシンシナティを4−0で下して決勝に進出した。



アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが1ゴール3アシストの活躍を披露した。19分、左からのクロスに頭で合わせてメッシが先制点を記録。メッシは57分にマテオ・シルヴェッティの追加点をアシストすると、62分と74分には絶妙なスルーパスの連発でタデオ・アジェンデの3点目と4点目をお膳立てした。



久保裕也が途中出場したシンシナティに4−0で勝利したマイアミは、東地区の決勝でニューヨーク・シティと対戦する。同試合を制した場合は、全米制覇を懸けてMLSカップで西地区のチャンピオンと対戦することになる。





【ハイライト動画】メッシ躍動。シンシナティvsインテル・マイアミ

