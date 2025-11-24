練習参加の熱心な誘い「もうやりたくないです」

大捜索の末に……。元阪神右腕の中込伸氏（西宮市甲子園七番町「炭火焼肉 伸」店主）は1984年、山梨・甲斐市立玉幡中学3年の時に山梨県立甲府工野球部の練習に参加して原初也コーチ（1985年から監督）から「ウチに来いよ」と誘われた。剛速球が評価されてのことだったが、当時は野球に真剣に取り組んでおらず、その後も遊び回っていたという。「原さんはそんな僕を見つけ出して『野球をやれ』って」。その熱意に心を打たれ「甲府工に行きます」と伝えたそうだ。

小学生時代には大柄な投手として知られていた中込氏だが、中学に入ってからは野球よりも遊びがメイン。軟式野球部に所属はしながら、グラウンドから足が遠のき、ほとんど練習していなかった。その流れが中3の時に変わった。「中学の野球部の同級生のお父さんと原さんが知り合いで『誰かいないか』となって『真面目に練習していないけどいますよ』と僕が紹介され『1回見せてくれ』と。それで、まぁ、暇だし行ってみるか、となったんです」。

甲府工でピッチングを披露した。遊んでばかりで中学時代の投手実績はないに等しかったが、球は速かった。「どれくらいのスピードだったかは分からなかったけど、山梨にはいないボールだったんじゃないですかねぇ……。高校の現役のキャッチャーが僕のボールを捕れませんでしたからね、速すぎて。原さんからは『ぜひ、（高校は）ウチに来い』と言われました。で『練習にも来い』って言うし、最初はちょっとやってやるかと思って練習にも行ったんですけどね」。

しかし、長続きしなかった。「毎回、毎回『練習に来い』だから、だんだん面倒くさくなって、行かなくなった。原さんにも『もうやりたくないです』と言って、また遊び回っていました」。それでも原コーチが諦めなかったという。「原さんが『どこにいったんや』っていろんなところまで僕を探しまくってね。あれはすごかった。最後は友達の家にいるところを見つかったのかな」。これに中込氏も心を動かされた。

「そこまでされたし、じゃあ野球をやってみようかと……。原さんには『わかりました。（高校は）甲府工に行きます』と言いました。でも『お前はすぐ遊びに行くから』って、原さんの知り合いの家に預けられた。下宿して中学はそこから通った。受験もあるので勉強も兼ねてね。閉じ込められて、がんじがらめって感じでしたね」。だが、ここで誤算が生じた。「試験を受けたら、甲府工に落ちちゃったんですよ」。

定時制に通い「1年後に全日制を受け直す方法があると…」

受験勉強に励み、テストを受けた際もそれなりの手応えがあっただけに「何でって思いました。『来い』って言われたのに何で落ちたんだろうってね」と話す。「まぁ、後々聞いたら、入試の点数はしっかり取っていたけど、中学校から来る内申書がよくなかったみたいですけどね」。ここへきて中学時代に遊び回っていたことが、大きなマイナスにつながったようだ。

「私立は山梨学院を受けて合格していたので、さあ、どうするみたいな形になったけど、原さんにずっとお世話になって、やってもらったし、やっぱり甲府工に行きたいと思った。それで、どうしたらいいですかと聞いたら、甲府工の定時制に行って、1年後に全日制を受け直す方法があると……。じゃあ、そうしましょうと決めたんです」。

中込氏は「（山梨）学院はまだ（野球が）あまり強くなかった頃で、これから強くしようという学校だったけど、僕は原さんがいなかったら野球をやっていなかったと思いますしね。あの中3の時はひとつの分岐点でした」と話す。それこそ原コーチの熱意が、遊び回っていた中込氏を再び野球の世界に連れ戻したといっていい。「甲子園に原さんを連れていくのが目標になりました。恩を受けたし、原さんが一番やりたいことをしたいと思ったんでね」と振り返った。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）