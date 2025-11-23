MLBが2025年の「トッププレー100」を発表中

ドジャース・大谷翔平投手が残した“衝撃”に、日米ファンから多くのコメントが寄せられている。MLBが公式X（旧ツイッター）で2025年の「トッププレー100」を発表。22日（日本時間23日）時点でまだ80位までしか発表されていないが、85番目にランクインした名場面が「なんて伝説だ」「史上最高」と脚光を浴びている。

MLB公式が「ショウヘイ・オオタニ、ボブルヘッド・ナイトでサヨナラホームラン！」と、テキストを添えて紹介したのは、4月2日（同3日）、本拠地・ブレーブス戦で大谷が放った自身2度目のサヨナラ本塁打。球団記録を更新する開幕8連勝をもたらした一発が85位に選ばれた。

5-5で迎えた9回、かつての同僚である右腕イグレシアスから劇的弾。この日は、2024年のMVPを記念した大谷のボブルヘッド人形が入場者に配布されており、大谷は試合後に「観客の後ろのほうからボブルヘッドデーだからホームラン打てよと言われたので、打ててよかった」と安堵。満員のファンに最高の“思い出”も届け「素晴らしいゲームを見てもらって、選手冥利につきるなと思います」と話していた。

シーズン序盤の感動を思い出したファンからは「ファンが一生覚えているであろう瞬間」「その男は止められない」「伝説的なドジャースでのストーリーを描き続けている」「普通に奇跡的なことをする」と称賛の声が寄せられた。

一方、85位に大谷のプレーが出たことに驚くファンも。「大谷関連は1位〜5位に2つはあると思ってたから油断しとったわ」「85位でも足りない。映画のラストシーン級だった」「ほんとにエグい！ 85位でも十分インパクトある」「あの日のサヨナラは何回見ても鳥肌立つ…やっぱり次元が違う」「トップ100に何回出てくるんやろなあ」と“意外な順位”に注目したファンも多かった。（Full-Count編集部）