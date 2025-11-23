¼Â¤Ï¡ÖÉÔÃç¡×¤À¤±¤¬¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡¿²¼¼¤òÊ¬¤±¤ëÉ×ÉØ¤Î¡È»ö¾ð¡É¤È¤Ï
¡¡À¸³èÁí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥è¥à¡¼¥Î¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Î¿²¼¼»ö¾ð¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¿²¼¼¡×¤òÊ¬¤±¤ëÉ×ÉØ¤Î¡È°Õ³°¤Ê»ö¾ð¡É¤Ç¤¹¡ª
¿²¼¼ÊÌ¼¼ÇÉ¤Î3³ä¤Ï¡ÖÈó±ßËþ¡×¤È²óÅú
¡¡Ä´ºº¤Ï10·î27Æü¤«¤é11·î7Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë30ºÐ¤«¤é59ºÐ¤Î´ûº§½÷À165¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¡¢É×ÉØÃç¤Ï±ßËþ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â±ßËþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬27.3¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È±ßËþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬50.3¡ó¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î77.6¡ó¤¬¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¡Ö¸½ºß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÆ±¤¸¿²¼¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸Éô²°¤ÇÆ±¤¸ÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤¬28.0¡ó¡¢¡ÖÆ±¤¸Éô²°¤Ç°ã¤¦ÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤¬39.1¡ó¤Ç¡¢É×ÉØ¤Î¿²¼¼¤¬Æ±¼¼¤Î¿Í¤Ï·×67.1¡ó¤È¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö°ã¤¦Éô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¼¼ÇÉ¤Ï32.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿²¼¼¥¹¥¿¥¤¥ëÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÆ±¤¸ÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î93.7¡ó¡¢¡ÖÆ±¤¸Éô²°¤Ç°ã¤¦ÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î82.8¡ó¤¬¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì²óÅú¡£°ìÊý¡¢¡Ö°ã¤¦Éô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬52.9¡ó¡¢¡Ö±ßËþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬29.6¡ó¤È¡¢Ìó3³ä¤¬¡ÖÉ×ÉØÈó±ßËþ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¿²¤ë¾ì½ê¤¬Î¥¤ì¤ë¤Û¤É¡ØÉ×ÉØ±ßËþ¡Ù¤Î³ä¹ç¤Ï²¼¤¬¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿²¼¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡È¿´¤Îµ÷Î¥¡É¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¤Î¿²¼¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÁªÂò»è¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆ±¤¸ÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×ÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö½¬´·Åª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê63.0¡ó¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÉô²°¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê37.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉô²°¤¬¶¹¤¤¤«¤é¡×¡Ê19.6¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸Éô²°¤Ç°ã¤¦ÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡×¡Ê29.7¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö½¬´·Åª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê21.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉô²°¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê20.3¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ã¤¦Éô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡×ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Î¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¡ÖÉ×¤Î¤¤¤Ó¤¡¦¿²¸À¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤é¡×¡Ê³Æ38.2¡ó¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡×¡Ê27.3¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬µ¡·ùÎÉ¤¯¤¤¤é¤ì¤ëÉ¬¿Ü¾ò·ï¤À¤«¤é¡Ê50ºÐ¡Ë¡×¡Ö»ä¤Î¤¤¤Ó¤¤â¸¶°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¿²¤ëÁ°¤ËÅô¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÊÙ¶¯¤äÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÇÊÌ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê47ºÐ¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ç³èÆ°»þ´Ö¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Áû²»¡¦¼¼²¹¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢¡È¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¡É¤È¤·¤ÆÊÌ¼¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¤Î¿²¼¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê42.4¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê37.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔËþ¡×¡Ê14.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔËþ¡×¡Ê6.1¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿²¼¼¤Ï¡ØÉ×ÉØÆ±¼¼¡Ù¤È¡ØÉ×ÉØÊÌ¼¼¡Ù¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÉ×ÉØÆ±¼¼¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê23.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉ×ÉØÆ±¼¼¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê24.2¡ó¡Ë¤È¡¢·×47.8¡ó¤¬¡ÈÆ±¼¼ÇÉ¡É¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉ×ÉØÊÌ¼¼¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê24.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉ×ÉØÊÌ¼¼¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê18.2¡ó¡Ë¤È¡¢¡ÈÊÌ¼¼ÇÉ¡É¤Ï·×43.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ØÆ±¤¸Éô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¡áÉ×ÉØ±ßËþ¡Ù¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿²¼¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤¡¢¤¤¤Ó¤¤ä²¹ÅÙ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢¿²¼¼¤Î·Á¤Ï²ÈÄí¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¡È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡É¤è¤ê¤â¡¢¡È¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤¬¡¢É×ÉØ±ßËþ¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÈÉ×ÉØ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤òÁª¤Ö¤³¤È¡É¡£¤É¤ó¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÂÐÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È±ßËþ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£