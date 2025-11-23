¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ë¡È¤ªÏÍ¤Ó¡É¡ÖÆþÃÄ¤Ë¤ä¤ä»þ´Ö¤¬¡×¡¡2ÅÙ¤Î»ØÌ¾µñÈÝ¡Ä¥É¥é1ÆþÃÄ¤Ë´¶¼Õ
°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬23Æü¡¢µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¸µ´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢¡ÖÆþÃÄ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ä¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤ÏÆüÂç4Ç¯»þ¤Î2006Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é4°Ì¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤¬2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¤âÆþÃÄµñÈÝ¡£2009Ç¯¤Ëµð¿Í¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é128»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.288¡¢19ËÜÎÝÂÇ52ÂÇÅÀ¤Ç¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¯¤È¡¢Íâ2011Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµð¿Í¤ò»Ù¤¨¡¢2018Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï´Ý¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¡£2022Ç¯11·î¤Ë¤ÏÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤Ï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.136¡¢0ËÜÎÝÂÇ0ÂÇÅÀ¡£¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¸µ´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡¢¸¶»á¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸¶»á¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡¢16Ç¯´ÖÀ¿¤Ë¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬´ÆÆÄ¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤ËÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÂ¾µåÃÄ¤ò2ÅÙ¤Î»ØÌ¾µñÈÝ¤ò¤·¤Æµð¿Í¤Ø¤ÎÆþÃÄ¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¹ç½É½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¤âÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë