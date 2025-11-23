¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡ÈÊ¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¡ÉÈþ½÷¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥¬¥Á¥À¥ó¥¹¡Ä¥Á¥¢°áÁõ¤Ç»²Àï
AKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤ËÅÐ¾ì
¡¡DeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖBAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×2ÆüÌÜ¤¬23Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¡Ê¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ê¡Ë¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤ÏAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤â»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤ÏAKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥Á¥¢Îò10Ç¯¤ò¸Ø¤ë¡£6·î¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿ä¤»¿ä¤»¡ªYOKOHAMA¡ùIDOL SERIES 2025¡×¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤òÇÁ¤«¤»¤¿diana¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏDeNA¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë