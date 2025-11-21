¡Ô50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë½ª»ßÉä¡ª¡Õ¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸IV¤«¤éÀ¸´Ô¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈÖÁÈ¤Î½ÅÄÃ¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÆüËÜÂç²ñ¤ËÄ©Àï¡Ä¡ÄÎòÂå¤¯¤¤¤·¤óË·¤¿¤Á¤Î¡Öº£¡×
11·î22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡Ù¤¬1975Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤ÏÎòÂå¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡Ø50Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡¡°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£SP¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈÖÁÈÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿11·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ç·×6599²ó¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï2016Ç¯1·î18ÆüÊüÁ÷²ó¤Î17.9¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏSMAP¤Ë²ò»¶ÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¼Õºá¤·¤¿Æü¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¸á¸å9»þ54Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡Ù¤¬¡¢·î9¤Î½é²óÊüÁ÷¤¬15Ê¬±äÄ¹¤Ç22»þ9Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¹â»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÌäÂê¤Çº£Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷µÙ»ß¤È¤Ê¤ê10·î¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£22Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍâÆü23Æü¤ÎÃë¤«¤é¤ÏBS¥Õ¥¸¤ÇºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¡È¤¯¤¤¤·¤óË·¡É¥Õ¥¡¥ó¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±ÈÖÁÈ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡È¤¯¤¤¤·¤óË·¡É¤¿¤Á¤À¡£ÎòÂå¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼11¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¸Ì¿¤Ê¤Î¤Ï¡È¸½Ìò11ÂåÌÜ¡É¤Î¾¾²¬½¤Â¤¡Ê58¡Ë´Þ¤á5¿Í¤À¡£
¾¾²¬¤Ï2000Ç¯¤«¤é¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£1999Ç¯¤«¤é½µ1²ó¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢25Ç¯¤ÎºÇÄ¹½Ð±é¤À¤Ã¤¿¡£2004Ç¯¤«¤é¤Ï¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÈà¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·¡ªËüºÍ¡Ù¤Î°Õ³°¤ÊÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·¡ª ËüºÍ¡Ù¤Ï¡¢ÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤À¤ÈËÍ¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Àè¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¿´¤Î½àÈ÷¡É¤À¤±¡£¤É¤ì¤À¤±ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¡ØFLASH¡Ù2015Ç¯11·î24Æü¹æ¡Ë
1988Ç¯¡Á1990Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿7ÂåÌÜ¡¦Â¼ÌîÉðÈÏ¡Ê80¡Ë¤Ï70Âå¤«¤éÆ®ÉÂ¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¼Ìî¤µ¤ó¤Ï70ºÐ¤Î¤È¤¡¢º¸¤Î¼ó¶Ú¤Î¤·¤³¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸IV¤ÎÃæ°öÆ¬¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤À¤Ã¤¿¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤âÊ£¿ôÇ§¤á¤é¤ì¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç10¥¥í°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢±ü¤µ¤Þ¤«¤éÍÛ»ÒÀþ¼£ÎÅ¤ò´«¤á¤é¤ìÊ¡Åç¸©¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¡£2¥«·îÈ¾¤ÎÆþ±¡¼£ÎÅ¤Î·ë²Ì¡¢²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë75ºÐ¤Ç¿ÕÉÔÁ´¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹½÷¤«¤é¿ÕÂ¡°Ü¿¢¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í½¸å¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¡Ø²ÈÂ²¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤è¤¯ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¼«¤é¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
8ÂåÌÜ¡¦Ã¤Ì¦ÂöÏº¡Ê67¡Ë¤Ï1991Ç¯¡Á1993Ç¯¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¤Î·ÐÎò¤«¤é¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î²óÅú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£¤Þ¤¿¥ï¥¤¥óÄÌ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÃ¤Ì¦¤µ¤ó¤Ï¹â¹»À¸»þÂå¤«¤é¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ä½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤Î¸«³Ø¤¬¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢·úÃÛ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢2000Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¶É¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ìó20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½»Âð¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä½ÅÄÃÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
11·î19Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡¢QR¥³¡¼¥É¤À¤±¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Î»þ¹ïÉ½¤Î²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¡È¥¹¥Þ¥Û»ê¾å¼çµÁ¤Ë´íµ¡´¶¡É¤ÈÃ²¤¯Åê¹Æ¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¡Ô¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬Ìµ¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼Çµï¤Î¥Á¥é¥·¤«¤é¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÃÏ¿Þ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤ÆÍèÇ¯1·î¤«¤é¼«¤é¤¬´Æ½¤¡¦±é½Ð¤¹¤ëÉñÂæ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò·Ç½Ð¤·¡¢¡Ôº£ÅÙ¤Î¸ø±é¤Î¥Á¥é¥·¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÏ¿Þ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¸«»ö¤Ë¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1994Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿9ÂåÌÜ¡¦»³²¼¿¿»Ê¡Ê73¡Ë¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö11·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë»³²¼¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÂåÉ½ºî¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Ä¶ÂçÊª½÷Í¥¤È¤ÎÇ®¤¤¥é¥Ö¥·¡¼¥óÉñÂæÎ¢¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÀ¤ËËÛÊü¤ÊÌò¤¬Â¿¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¡É¤«¤é¡¢¡È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤«¤é¥¥¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÇ®¤¤´ãº¹¤·¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò²¼¤²¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÇÄºÂ×¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿»³²¼¤µ¤ó¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¡È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¡¢ÃËÍ¥¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤ÈÊ°³´¡£»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÈÊ£»¨¤Ê¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢¡ÈÌò¼Ô¼¤á¤Ê¤µ¤¤¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤È¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£³«¤Ä¾¤Ã¤¿»³²¼¤µ¤ó¤¬¼Î¤Æ¿È¤ÇËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î½÷Í¥¤«¤é°ì¸À¡È¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¾Ð´é¤Ç¹ðÇò¡£ÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¤«¤é¡ØÃ¯¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿»³²¼¤¬¡ØÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡ª¡Ù¤È¼ÂÌ¾¤ò¤¢¤²¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÅÔÆâ¤Î¡È3²¯±ß¹ëÅ¡¡É¤òÇäµÑ¤·¤¿¤Èº£²ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö7·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØSmart FLASH¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÏ²¼1³¬ÃÏ¾å2³¬·ú¤Æ¤ÎÇò°¡¤Î¹ëÅ¡¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÆ±»ï¤Î¼èºà¤Ë¡ÈÇäµÑ¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢½»¤à¤Ë¤Ï¹¤¹¤®¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡É¤ÈÅ¾µï¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅÔÆâ°ìÅùÃÏ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Åê»ñ¤ÎºÍ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
10ÂåÌÜ¡¦¼µ¸Í³«¡Ê59¡Ë¤Ï1998Ç¯¡Á1999Ç¯¤Î2Ç¯´Ö½Ð±é¤·¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢³«¤µ¤ó¤Î¼ÂÉã¤Ï4ÂåÌÜ¤¯¤¤¤·¤óË·¤Î¼µ¸Í¾û¤µ¤ó¤ÇÉã»Ò2Âå¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«¤µ¤ó¤ÏÌò¼Ô¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¸Þ±Æ³«¤ÎÌ¾¤Ç¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯5·î¤Ë¸½ºß¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤ä¡¢¿¹¥«¥ó¥Ê¤µ¤ó¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Ê¤ÉÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¤Î°ÜÀÒÁÈ¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÎò¤Ï45Ç¯¤Ç¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèÇ¯¤ÏNSAÁ´ÆüËÜ¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÁª¼ê¸¢¤Î¡Ø¥«¥Õ¥Ê¡Ù¥¯¥é¥¹¡Ê59ºÐ°Ê¾å¡Ë¤ËÄ©¤àÍ½Äê¤À¤È¤«¡£Í½ÁªÄÌ²á¤òÌÜÉ¸¤ËËèÆü3»þ´Ö¡¢¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤àÆü¡¹¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤¯¤¤¤·¤óË·¤¿¤Á¤Ïº£¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£