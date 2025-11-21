「個性あるプレーで野球ファンに喜んでもらうことが、長嶋さんへの最大の恩返し」

「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が21日、東京ドームで開催され、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が追悼メッセージを届けた。

ドジャース・大谷翔平投手の追悼メッセージを終えると、イチロー氏が登場した。「シアトルマリナーズ、イチローです。長嶋さんにお目にかかるたびに、野球に対する真っすぐな思いとあふれ出る品格に感銘を受けていました。そのお姿はいつもキラキラと輝き、オーラとはこういうものかと驚いたのを鮮明に覚えています」と振り返った。

「野球の存在を世に知らしめてくださった長嶋さんのご功績は計り知れません。愛した野球に心血を注がれ、ご自身が多くの人々からの憧れの対象であることを理解され、憧れられる立ち居振る舞いとは何なのかをとことん追求され、完璧に表現された唯一無二の方です。理屈ではなくフィーリングでプレーするスタイル、本当の天才ってこうなんだなと感じておりました」と、自身も“求道者”たるイチロー氏らしい言葉を続けた。

長嶋氏がプレーした時代から野球は大きく変化している。それでも、イチロー氏は「長嶋さんが示してくださったプロとしての矜持と姿勢は、どんな時代が訪れようともつないでいかなくてはなりません。多くの後輩たちが長嶋さんの精神を受け継ぎ、個性あるプレーで野球ファンに喜んでもらうことが、長嶋さんへの最大の恩返しではないでしょう」と、長嶋さんが示したプロとは何たるかを紡いでいくことの意味を強調する。

最後に「長嶋さん、後輩たちの姿に期待して温かくそして、厳しく見守っていてください。長きにわたり野球界をけん引してくださりありがとうございました。どうか安らかにお眠りください」と締めた。（Full-Count編集部）