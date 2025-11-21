市川團十郎、お酒を飲まなくなった理由を明かす 飲酒シーン長女＆長男「見たことない」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（47）が、18日放送の小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務める『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』（毎週火曜 後7：00）2時間SPに出演。お酒を飲まなくなった理由を明かした。
【写真】「すごい 品数多めのお弁当！」「おいしそう」朝の“弁当たいむ”を紹介した市川團十郎
この日は、團十郎の家族に密着とし、長女・麗禾（市川ぼたん）と長男・勸玄（市川新之助）も出演した。
小泉と食事するシーンの冒頭は、お茶で乾杯。家でよく食べるものの話題になり、勸玄が「納豆ご飯」と回答。小泉は「納豆おいしいよね。僕もほぼ毎日食べてる」「日本酒とビールとか」などと、晩酌に納豆を合わせると話した。
團十郎が「晩酌で納豆！庶民派ですね」と反応し、「晩酌してないからな…」とつぶやき。「全く飲まないんです。もう10年以上…（子どもたちに）パパどれくらい飲んでなかいかな？」と聞くと、麗禾は「え…見たことない！」、勸玄は「僕が生まれてからくらい？」と回答した。
團十郎は「うちは意外と短命で、（祖父の）11代目團十郎とは会ったことがないんです。勸玄も、（祖父にあたる）12代目團十郎と会っていない」と説明。「だから俺はどうしても子ども2人の孫に会いたい。お酒やめちゃいました」と明かした。
