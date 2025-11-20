ゴンチャ ジャパン（東京都港区）が、福岡のブランドイチゴ「あまおう」を使った新商品「あまおう ホリデー」を11月27日から期間限定で販売します。

【写真】「いちご フィナンシェ」もおいしそう！ 和紅茶も！

「あまおう ホリデー」は、あまおうのピューレを使用した、ぷるぷるのゼリーと濃厚でつぶつぶのストロベリー果肉が入ったソースが楽します。芳醇（ほうじゅん）な紅茶とまろやかなミルクのハーモニーが楽しめる「あまおう ホリデー ミルクティー」と、同日から発売される「あまおう 和紅茶」ベースとして、ホリデーシーズン初登場のフルーツティー「あまおう ホリデー ティーエード」、クリーミーな口当たりと甘い香りが際立つ「HOTあまおう ホリデー クリーミー ミルクティー」の3種類がラインアップ。

さらに、生地のしっとりとした食感と、表面にかけたシュガーコーティングのシャリシャリとした食感のコントラストが楽しめる「いちご フィナンシェ」も新発売。

価格は、「あまおう ホリデー ミルクティー」のMサイズと「あまおう ホリデー ティーエード」のMサイズがともに670円（以下、税込み）、「HOTあまおう ホリデー クリーミー ミルクティー」のSサイズが640円、「いちご フィナンシェ」が220円。

また、「あまおう 和紅茶」は季節のおすすめティーとしても販売。同商品は、静岡、鹿児島、宮崎の厳選茶葉をブレンドした和紅茶にあまおう果汁を吹き付けて風味付けし、まろやかな味わいと甘酸っぱい香りのベースティー。ストレートティー、ミルクティー、アーモンドミルクティーの3種類が選べます。

価格は、ストレートティーがホット、アイスともにSサイズ290円、ミルクティーがホット、アイスともにSサイズ440円、アーモンドミルクティーがホット、アイスともにSサイズ490円です。