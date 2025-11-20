スペシャルトークイベントに合わせて販売決定

巨人は20日、東京ドームで23日に行われるスペシャルトークイベント「ジャイアンツ・ファンフェスタ “延長戦” 〜2002年優勝メンバー同窓会〜」の記念グッズを発売すると発表した。

商品は、2002年シーズン優勝時のチャンピオン・エンブレムワッペンが付いた復刻レプリカユニホームやプレーヤーズフェイスタオル、デザイナーのAGUI KAZUNOBU（安居院一展）氏が手掛けたキービジュアルを使用したTシャツやフーディ―、トートバッグなどが用意された。

復刻レプリカユニホームは、イベント出演メンバーの2002年当時の背番号とネームが入った特別デザイン。2002年シーズン優勝時のチャンピオン・エンブレムワッペンもつく。イベントメンバーは入来祐作（20）、上原浩治（19）、岡島秀樹（28）、清原和博（5）、工藤公康（47）、斉藤宜之（37）、清水隆行（9）、條辺剛（57）、高橋由伸（24）、仁志敏久（8）、前田幸長（29）、松井秀喜（55）、村田善則（12）、元木大介（2）となっている。

販売は22日から東京ドームのショップと公式オンラインストアで行われる。（Full-Count編集部）