即興コントの頂点を決めるバラエティ番組Prime Video「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」（21日、後8・00配信）の配信記念イベントが20日に都内で行われ、お笑い芸人吉住（36）が出席。爆弾発言で会場を驚かせた。

同サイトバラエティ作品において、歴代最高の視聴者数を記録した第一回大会から1年。8組16名の芸人が、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、即興コントの頂点を決める“最強新コンビ決定戦”の第2弾となる。

吉住は、事務所先輩でもあるお笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子とのコンビで出場。唯一の女性コンビとしてしのぎを削った。

出場コンビごとに着席し、横並びの記者会見方式で行われたイベント。「ネットニュースになりそうな最近あったこと」を聞かれ「某俳優と不倫しています」と発言。会場の雰囲気は凍り付き、驚きの声が聞こえた。

千鳥も驚きのあまり「記者会見でありますか？」「伝説の記者会見!」と吉住に駆け寄り、ノブが「どういうことですか?」と事実確認。吉住は「某俳優と不倫をしています」と真顔で再度宣言したのだが「すいません。ネットニュースに載りたくなったんで言ってみました。すいません」と平謝りで、会場の笑いを誘った。

千鳥が同番組MCを担当。この日、番組サポーターの林瑠奈、「アンガールズ」田中卓志、「オアシズ」大久保佳代子ら出場者らも登壇した。