ローソンストア100（神奈川県川崎市）の「ローソンストア100」が、定番や高級食材の少量パックをそろえた年末年始の看板商品「ローソンストア100オリジナルおせち」を12月25日から販売します。

【写真】新商品！ 海老のチリソース煮、黒酢酢豚、豚角煮もおいしそう！ 豪華になる組み合わせ例も！

オリジナルおせちは、2012年から販売をスタート。「選べるおせち」として話題となり、累計約1950万食を突破。今年は「伊達巻」（216円、以下、税込み）や「黒豆」（162円）といった定番の和食に加え、「あい鴨スライス」（162円）や「北海道産豚のテリーヌ」（324円）といったお肉を使った人気の洋食、日本に四川料理を広めたと言われる料理人、陳建民さんの秘伝のタレを使った「海老のチリソース煮」、「黒酢酢豚」（ともに324円）などの本格中華のメニューを、新たに投入。新商品16品を含む全43品がラインアップされます。

「au PAY マーケット ダイレクトストア」では自宅に配送してくれる20品（6980円）、25品（8200円）の各セットを販売。また、ローソンアプリで、店舗受け取りとなる20品セット（4730円）も販売します。

