引っ張りがうまい打者は「テークバックが小さく、最短でバットが出る」

打撃において、内角球の対応に苦手意識を持つ選手は少なくない。しかし、ポイントを押さえた練習次第でこの課題は解消できる。巨人や第2回WBC日本代表でチーフスコアラーを務めた三井康浩さんは、内角の対応力を磨くため、捕手側の肘の使い方や体の回転を重視したティー打撃を推奨している。

内角に強い打者の特徴として「テークバックが小さくて、最短でバットがボールに出る」と三井さんは分析。無駄な動きを排除した体全体を使うスイングをすることで、内角の対応だけでなく、引っ張りの技術向上にも効果が生まれてくるという。

内角を苦手とする選手へのアドバイスとしては、構えた際の後ろ側の肘（右打者なら右肘）を体に引きつけながら体全体を一気に回転させるイメージが重要だと語る。

この技術を習得するには、ティー打撃が効果的。打者は通常の構えから後ろ側の足（右打者なら右足）を2〜3足分後方に引いて構える。角度で言えば30〜45度といったところだ。その状態から、構えた前方（右打者なら体の左側）付近にボールを投げてもらう。

そのボールに対して、後ろの肘を体に巻きつけるようなイメージを持ったまま体を回転させてスイングする。このスイングでバットの芯の近くで打てるようにするには「“肘を入れて”体の回転で捉えることが重要」だという。これを繰り返すことで、内角や引っ張りを苦手と感じる選手であっても、体の正しい使い方を覚えられるという。

相手投手の内角攻めや引っ張りに悩む選手は、この練習を活用して打撃の引き出しを探ってほしい。適切な準備と反復練習があれば、自信が少しずつ育まれるはずだ。（First-Pitch編集部）