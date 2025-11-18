【キューティーハニー BELOVED ENEMY】悪の女社長に橋本梨菜！ 追加キャスト公開
11月25日（火）正午12時より「DMMショート」にて独占配信されるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』。ハニーと対峙する悪の女社長役は橋本梨菜ほか、ハニーをめぐる追加キャストが一挙発表された。
1973年に永井豪による原作漫画が誕生して以来、テレビアニメ・実写映画・舞台など長年にわたり様々なメディアミックス作品が展開され、日本だけに留まらず世界中に多くのファンをもつ大人気シリーズ、『キューティーハニー』。もはや説明不要の伝説的ヒロインである如月（きさらぎ）ハニーが、ついに令和の時代に装いも新たに登場！ ハニーを演じるのは、抜群のプロモーションで度々話題となりバラエティでも大活躍、SNS総フォロワー数430万超えの注目アイコン・阿部なつき。令和の新たな ”愛と正義の象徴” として、いまここに ”令和のキューティーハニー” が誕生する！
『キューティーハニー』といえば、「ハニーフラッシュ！」の掛け声で空中元素固定装置を起動し、自由自在にあらゆる職業のプロフェッショナルとして変身、能力を発揮できることでもおなじみ。ハニーの七変化は本ドラマでも大きな見どころの一つで、ときには真面目なオフィススーツ姿の会社員、ときには最強プロレスラー、またあるときにはカリスマホストなど、多彩なコスチュームが続々登場。華麗な変身シーンとあわせて期待が高まる。 ”愛と正義の戦士” キューティーハニーとしてのバトルシーンも圧巻で、オリジナルストーリーならではの新展開を通して、令和版『キューティーハニー』の魅力が余すところなく描かれる。
”令和のキューティーハニー” を阿部なつきが演じることで、早くも話題沸騰の本作。その勢いをさらに加速させる、物語の鍵を握る新キャストが発表された。
大企業の社長令嬢として何不自由なく暮らしていた如月ハニー（阿部なつき）は、ある日突然、借金取りに追われる貧乏生活へと転落。しかしその正体は、「空中元素固定装置」により造られたアンドロイド。 ”愛の戦士・キューティーハニー” として亡き父の遺志を継ぎ、邪悪な悪党を成敗していく。
そんなハニーの前に立ちはだかる最大の敵・黒尾豹子を演じるのは、 ”なにわのブラックダイヤモンド” の異名で知られる橋本梨菜。健康的な小麦肌と抜群の存在感でグラビア界を席巻してきた彼女が、今作で初の本格悪役に挑む。橋本が演じる豹子は、ハニーの父の会社「如月技術」を乗っ取り、世界征服を企む冷酷非情な女社長。公開されたビジュアルでは、社長らしいエレガントな装いの一方で、仮面とタイトスーツに身を包んだ妖艶な ”THE悪役” スタイルも披露。
「お話を頂いた時は『嬉しい！ 是非！ やりたいです！』という気持ちでした」と語る橋本は、「キューティーハニーは女性が強い！そんな世界です。今の時代とリンクしてるなぁと思っています。男性だけではなく女性にも見てほしい作品です」とコメント。妖しさと気高さをあわせ持つ彼女の熱演、そして阿部演じるハニーとの、愛と憎しみがぶつかり合う宿命の対決も見逃せない。
さらに、物語を彩る個性派キャストも明らかに。豹子に乗っ取られた「如月技術」にOLとして潜入するハニーを支える先輩社員・秋夏子役には、映画『ビリーバーズ』（2022）、『ブルーイマジン』（2024）などで知られる北村優衣。ハニーや夏子をパワハラで苦しめる営業部長・常似ミハル役には、元AKB48の片山陽加。現在は企業の広報担当としても活動する彼女が、リアルな ”悪上司” 像を体現する。そして、ハニーを陰で助ける謎の新聞記者・早見青児役を、映画・舞台で注目を集める清水元太が務める。
個性派ぞろいのキャスト陣が演じるキャラクターたちのなかで、ハニーがどんな運命を迎えるのか――続報もご注目を。
オリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』は、11月25日（火）正午12時より「DMMショート」にて独占配信。
（C）Go Nagai/Dynamic Planning-DMM
