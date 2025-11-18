約159万円で“7人乗り”！ トヨタ最新型「コンパクトミニバン」公開！ 全長4.1mの「小さいボディ」に“3列シート”詰め込んだ「カリヤ」尼国に登場

6年ぶりにトヨタ復帰！ 約159万円の7人乗り小型MPV「カリヤ」を展示

インドネシアで、自動車展示会「ガイキンド インドネシア国際オートショー 2025 マカッサル（以下、GIIASマカッサル）」が、2025年11月5日から9日まで開催されました。

コスパ最高な7人乗りミニバン！

トヨタは「Toyota Ada Untuk Indonesia（トヨタはインドネシアのために）」をテーマに、モダンで環境に配慮したブースを出展。あわせて、同社の持続可能なモビリティビジョンに沿った環境配慮技術も展示しました。GIIASマカッサルへの出展は6年ぶりとなり、重要な節目とされました。

現地ディーラーのカッラ・トヨタは、年末商戦の盛り上がりを見据え、会期中に400台を販売するという高い目標を設定しました。

会場ではコンパクトSUVの「ラッシュ」、日本でもおなじみの「ライズ」、大型MPV「イノーバ ゼニックス」といった多様なラインナップを展示し、若者向けからエグゼクティブ向けまで、あらゆる市場セグメントへのアピールを図りました。

その出展車両の中に、日本未導入ながら日本でも注目を集める「Calya（カリヤ）」がありました。

カリヤとは、インドネシアのLCGC（Low Cost Green Car）政策に対応する、7人乗りエントリーMPV（ミニバン）です。

特徴は、コンパクトなボディサイズながら3列シートの7人乗りを実現し、ファミリー向けのクルマとして設計されている点です。

2022年7月に実施された2回目のマイナーチェンジを経た現行モデルでは、スモークタイプのLEDヘッドランプや新デザインのフロントグリル、ブラック＆ブラウンの新インテリアカラーを採用し、よりスポーティでモダンな内外装となっています。

顕著なトピックとして、インドネシア政府が定める「低価格・低燃費」を基準としたLCGC政策の認定を受けていることが挙げられます。また、ダイハツ「シグラ」とは兄弟車の関係にあり、ダイハツが開発・生産し、トヨタへOEM供給されるモデルです。

ボディサイズは、全長4110mm×全幅1655mm×全高1600mm、ホイールベースは2525mm。このサイズは、トヨタ「シエンタ」よりもコンパクトです。

パワートレインは、1.2リッター直列4気筒エンジンを搭載、最高出力は88PS／6000rpm、最大トルクは108N・m／4200rpmを発揮します。トランスミッションは5速MTまたは4速ATが組み合わされます。

初代モデルは2016年8月にインドネシア市場でデビューし、現行モデルも初代にあたります。2019年9月に最初のマイナーチェンジを受け、2022年7月7日に現行仕様となる2回目のマイナーチェンジが実施されました。

インドネシア現地での価格は、1億6960万ルピア（約159万円）からとなっています。

※ ※ ※

インドネシア市場において、LCGC政策に適合する低価格な7人乗りMPVは、ファミリー層からの支持を集める激戦区です。日本では、シエンタよりもコンパクトな7人乗りとして注目を集め、国内販売を望む声が聞かれます。