ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第73弾となる『今日、好きになりました。チェンマイ編』が202511月17日より放送開始だ。

（関連：【画像あり】『今日好き チェンマイ編』参加メンバー一覧）

『今日、好きになりました。チェンマイ編』では、継続メンバー5人、新規メンバー5人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。

＜『今日、好きになりました。チェンマイ編』参加メンバー＞

■かなた（陣野奏汰）

学年：高校3年出身：神奈川県身長：173cm

■しゅん（倉澤俊）

学年：高校2年出身：東京都身長：173cm

■とうい（木村斗一）

学年：高校1年出身：東京都身長：175cm

■りくと（森本陸斗）

学年：高校1年出身：埼玉県身長：172cm

■しゅんぺい（岩本舜平）

学年：高校3年出身：神奈川県身長：169cm

■たまき（今井環希）

学年：高校1年出身：大分県

■ここね（大森心音）

学年：高校1年出身：大阪府

■ゆま（谷村優真）

学年：高校2年出身：埼玉県

■すみれ（表すみれ）

学年：高校1年出身：大阪府

■りりか（島津凛々華）

学年：高校3年出身：福井県

（文＝リアルサウンドテック編集部）