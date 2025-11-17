『今日好き チェンマイ編』放送スタート 継続メンバー＆新規メンバーのプロフィールを紹介
ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第73弾となる『今日、好きになりました。チェンマイ編』が202511月17日より放送開始だ。
『今日、好きになりました。チェンマイ編』では、継続メンバー5人、新規メンバー5人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。
＜『今日、好きになりました。チェンマイ編』参加メンバー＞
■かなた（陣野奏汰）
学年：高校3年出身：神奈川県身長：173cm
■しゅん（倉澤俊）
学年：高校2年出身：東京都身長：173cm
■とうい（木村斗一）
学年：高校1年出身：東京都身長：175cm
■りくと（森本陸斗）
学年：高校1年出身：埼玉県身長：172cm
■しゅんぺい（岩本舜平）
学年：高校3年出身：神奈川県身長：169cm
■たまき（今井環希）
学年：高校1年出身：大分県
■ここね（大森心音）
学年：高校1年出身：大阪府
■ゆま（谷村優真）
学年：高校2年出身：埼玉県
■すみれ（表すみれ）
学年：高校1年出身：大阪府
■りりか（島津凛々華）
学年：高校3年出身：福井県
（文＝リアルサウンドテック編集部）