粗品でもらった文房具やタオル、試供品…「いつか使うかも」とため込んで収納場所を取っているものはありませんか。「ため込む人のなかでもとくに多いのはボールペンです」と話すのは、整理収納アドバイザーとして片付け相談を受けているひでさん（45歳）。「お店や街頭で受け取り、気がついたら家に何十本とたまっている方も。生きているうちに使いきれる？ と考えてみるといいですね」。ここでは、ひでさんにものをため込まないための工夫を4つ伺いました。

1：使っているものとストックの置き場所を分ける！

まず徹底しているのは、今使っているものとストックの置き場所を分けることだそう。

「紙ゴミ用ボックス」の中身

「たとえばボールペンの場合、ペンを使う場所に1本だけ出しておいて、あとは袋にまとめてストック専用の場所（ストックゾーン）に保管しています。1つを集中して使うようにすれば、すぐに使いきれるので気持ちいいですよ」（ひでさん、以下同）

ストックだけをまとめておくと、残りの数を認識しやすいので、増え過ぎ防止に。ストックが普段使っている場所やものを圧迫してしまって使い難い状態になることも防げます。

「収納場所がないと悩む方が多い洗面台も、日常的に使っていないものをストックゾーンに移動してしまえば、案外スッキリすることも」

しばらくは使いきれない量のストックを持っていた場合には、数を減らすのも大事。まだ使用できるものなら、寄付という選択肢も検討してみては。

2：たまる場所の近くにゴミ箱を設置！「捨てる」を促す

子どもがいるご家庭では、学校で使うノートやプリントといった紙類もたまりがち。3人のお子さんを育てるひでさんは、どんな工夫をしているのでしょうか。

「以前は、勉強したあとはいらなくなったプリントや、お絵描きした紙が、リビングに散らかっていました。勝手には処分できないので、困っていたんです」

そこでひでさんは、家の中の紙ゴミが出やすい場所それぞれに、紙ゴミ用のボックスを用意。

「今は、子ども部屋、リビング、キッチンの3か所にあります。多く感じるかもしれませんが、使った場所のすぐそばに捨てられる場所を用意しておくことで、捨てるハードルが低くなったようです。不要なものは、本人がすぐに処分してくれるようになり、ため込まなくなりました。

年度ごとに増えていく教科書やノートなどは、定期的に処分。夏休みや冬休み期間中に時間を決めて、子どもと2人で『いる・いらない』の分別を習慣化しています」

3：思い出の品は「動画」にして保管

子どもがつくった制作物や学校行事の思い出の品は、捨てる決心がつかず、たまりがちですよね。

「毎年学年末に、作品袋に入れて紙製や木製の制作物をごっそり持って帰ってくるので、かなりボリュームがあります。すべては保管できないので、『保管するのは何個まで』と希望を伝えたうえで、本人に残すもの・残さないものを選んでもらっています。

わが家では、現物を手放すときには、子どもと作品とを一緒に写真や動画で記録しています。たとえば、年度末に学校から習字作品を持ち帰ったときには、子どもが手に持って紙芝居のように順番に作品をめくっていく様子を、動画で撮影する。作品だけでなく、子どもの成長や表情も一緒に記録できるので、あとから見返したときに思い出が増えたようで楽しいですよ」

4：不要なものを家に入れない！無料の配布品を「なんとなく」受け取るのをやめる

お店や街なかで配布されているものを、「タダだし」「せっかくだから」となんとなく受け取ってしまいことがありますよね。けれど、一度家に入れてしまうと、保管するのも処分するのも手間が発生します。

「不要なものは『もらわない』ことも大事。使わないものをいただくのはもったいないと感じるので、受け取る前に必ず『本当に使うかな？』『最後まで使いきれるかな？』と冷静に考えるようにしています。

普段から家にあるストックの数を把握しておくと、自分に必要なものなのかどうかすぐに判断しやすいですよ」

必要なものを適量だけ持って、スッキリと暮らすひでさんの4つの工夫。ぜひ参考にしてください。