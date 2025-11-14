この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Ryota「否定しない人ほど安心できる！」安心して関われる人の7大特徴を解説

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で活躍するカウンセラー・作家のRyota氏が、動画『【人間関係の正解】安心して関われる人の特徴7選／付き合う人を間違えないポイントがコレだ！』を公開。動画内でRyota氏は「人間関係で、どうせなら安心して一緒に関わることができる人を選びたい」との思いを起点に、安心して付き合える人の見極め方について7つのポイントを丁寧に解説した。



まず最初に強調されたのは「要求が少ない人」。Ryota氏は、「良好な関わりで重要なのは、要求の数」と指摘。自他の価値観の違いを認め合い、相手にあれこれ要求しすぎない人こそ、安心できる存在だという。さらに「感情が分かりやすい人」や「好意的な反応がある人」も信頼に値すると説明。「いっぱい喜んでくれる、ちょっと大げさに喜んでくれる人は、こちらも好意的に接したくなる」などと語り、表情やリアクションが人間関係の安心感に直結すると明かした。



また、「お互いの場を良好にしようと努めている人」の重要性も語られ、「せっかく一緒にいるんだから、ここで楽しくしようよ、丁寧にしようよってできる人は安心もできるし、人間関係も築きやすくなる」とコメント。人それぞれ考えの違いがあることにも触れ、「意見が違う部分もあるけど、それは仕方ないよね、と理解できる人が、押し付けもなくて良好な関係を続けやすい」と述べた。



さらに「会話を議論にしない」という点については、「議論ばかりになるとトラブルになる」と警鐘。「ここは議論する場じゃないから流そうかな、ってできる人は関係性が続いていく」と、無用な衝突を避ける大切さを説いた。会話の順番や“キャッチボール”にも着目し、「話を振ることや待つことができる人、それこそが安心できるコミュニケーション」と語った。



動画の最後には「世の中に自分にとって安心できる人はそんなに多くない。“否定しない人”がいれば、ぜひ大事に」とまとめ、「あ、共感とか肯定ってこんなに心地いいんだと、これを自分もするようになったら、きっと他の人との人間関係も円滑になるだろう」と視聴者へメッセージ。人間関係への向き合い方を改めて考えさせる内容となっている。