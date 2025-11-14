Amazonで毎日開催されているタイムセール。あったら便利なレトルト食品も、セール価格で販売されています。

非常時にもおいしく野菜を摂れるレトルトスープが22％オフ

今回のタイムセールでは、カゴメが販売する「野菜たっぷりスープギフト（SO-50）」が22％オフの4,190円（税込）で販売中です。

セット内容は、野菜たっぷりトマトのスープ 、野菜たっぷりカボチャのスープ 、野菜たっぷり豆のスープ 、 野菜たっぷりきのこのスープの4種類。1食160gで、各4食ずつの計16食が一式になっています。

↑カゴメ 野菜たっぷりスープギフト(SO-50)。

「野菜たっぷりスープギフト（SO-50）」は、レトルトタイプの野菜スープで、温めずに常温でもそのまま食べられるため、食べたいときにいつでも、本格的な野菜スープが食べられます。さらに、製造日から5.5年の賞味期限で長期保存も可能なのがポイント。もしもの事態に備えるローリングストックとしてもよさそうです。偏った食事で野菜不足になりがちな災害時にも、手軽に野菜を摂取することができます。災害時だけでなく、毎日の食事にプラス一品としてパンやご飯のお供にも。

↑5.5年の賞味期限のため、災害時の備蓄としてもよさそうです。

非常食としても、日々の食事のお供としても便利な野菜の保存食セット「野菜たっぷりスープギフト（SO-50）」。非常時の備蓄も見直しておきたい年末前に、チェックしてみてはいかがでしょうか。

【非常食 保存食 備蓄 防災】 カゴメ 野菜たっぷりスープギフト SO-50(160g×4種×各4袋 計16袋) カゴメ \4,190 （2025/11/14 11:00時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

