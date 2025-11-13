【「SILENT HILL f」アップデート実施】 11月13日 実施

コナミデジタルエンタテインメントは11月13日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用サイコロジカルホラー「SILENT HILL f」において、機能の追加や不具合の修正を行なうアップデート（パッチ1.10）を配信した。

主な新機能としては、新しいアクション難易度「簡単」の追加や、一部のパートを任意でスキップできる機能など、ストーリーに没頭したり、周回プレイを楽しむ上で便利な機能が追加されている。そのほか、不具合の修正などを含むアップデートの詳細はパッチノートにて確認できる。

【「SILENT HILL f」新機能】

【新しいアクション難易度「簡単」を追加】

・タイトル画面の「はじめから」またはクリアデータよりプレイ開始される際のアクション難易度に「簡単」が追加されます。

・既に「物語重視」以上のアクション難易度でプレイを開始されている場合、一定範囲内で複数回ゲームオーバーになった際に表示される難易度変更に「簡単」が追加されます。

【2周目以降の一部のパートを任意でスキップできる機能を追加】

・2周目以降のプレイ時、「壁画」の謎解きをクリアした後に表示される目標「扉の先に進む」を達成すると、スキップに関する選択画面が表示されます。

・スキップした場合、2度目に闇の社殿の廻廊で目覚めるシーン（目標「先へ進む」）まで道中のプレイをスキップできます。

・スキップしたパートのアイテムは取得できません。スキップ機能を利用するとアクション難易度「手合わせに感謝を」、「良き好敵手に感謝を」、「霧裂く者に感謝と敬意を」のクリア実績が解除されません。

・スキップによるエンディング分岐への影響はございません。

□「SILENT HILL f」パッチノート

※ゲームトップ画面、右下のバージョンがv1.2.381918になっていることをご確認ください。（PlayStation 5のみv1.2.382175となります。)

