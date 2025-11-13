同僚の左腕もポッドキャスト番組で言及

歓喜のパレードの光景に「51」のボードが並んでいた。ドジャースが3日（日本時間4日）に地元ロサンゼルスで開いた優勝パレードでは、多くの観衆が沿道を埋め尽くす中、ワールドシリーズの途中に長女の訃報があったアレックス・ベシア投手を気遣うファンの姿が見られた。

ポストシーズンでも力投していたベシアはワールドシリーズ直前の10月23日（同24日）に「深刻で個人的な家族の問題」のためチームから離脱。パレード終了後の7日（同8日）に、生まれたばかりの長女が10月26日に死去していたことをインスタグラムで公表した。

そんな中、パレードを見守る観衆には、ベシアのユニホームや背番号「51」のボードを掲げる姿が見られた。米ポッドキャスト「Baseball Isn’t Boring」に出演した同僚のアンソニー・バンダ投手も、この件に言及した。

昨年とパレードの違いを問われたバンダは、やはり連覇できたことに「とても特別なことだった」と回顧。さらにベシアの件について触れ「僕はバスを降りてあのボードをつかみたかったんだ。あれを見た時のことを覚えているよ」と語った。

観衆が掲げた「みんな51のためにやった」というボードには「あれは本当に心に響いたね。なぜなら、僕はあの男のことをすごく気に入っているから。彼らはアメージングな人たちなんだ。あのパレードについて、あれは僕の中でずっと残り続けるんだ」とコメント。歓喜の場面でファンが見せた敬意に感謝を示していた。