レイカーズが昨季王者サンダーに29点差で完敗…八村塁は2本の3Pを含む13得点

11月13日（現地時間12日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーと対戦した。

昨シーズンの王者に挑むレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスマーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

ティップオフからドンチッチ、エイトンが得点を決めると、第1クォーター開始2分15秒に八村が3ポイントシュートを成功。試合序盤こそリードを奪ったものの、同3分26秒からシェイ・ギルジャス・アレキサンダー、アイザイア・ハーテンシュタイン、チェット・ホルムグレンの連続得点で試合をひっくり返された。

第2クォーターはサンダーに圧倒される展開で、20－40とダブルスコアをつけられ、32点ビハインドで前半を終了。ハーフタイム時点でドンチッチが11得点5リバウンド、リーブスが8得点、八村とエイトンがともに6得点を記録した。

後半は第3クォーターこそ点を取り合ったものの、36点ビハインドで第4クォーターに突入すると、開始3分41秒にブロニー・ジェームズやマキシ・クリーバーといったベンチメンバーを起用。92－121で敗れ、2試合ぶりの黒星を喫した。

レイカーズの先発メンバーでは、ドンチッチが19得点7リバウンド7アシスト2スティール、リーブスが13得点5リバウンド、スマートが9得点、エイトンが6得点5リバウンド。八村は2本の3ポイントを含む13得点に5リバウンド1アシスト2スティールを挙げた。

なお、レイカーズは15日（同14日）からニューオーリンズ・ペリカンズ、ミルウォーキー・バックスとの2連戦が組まれている。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 121－92 ロサンゼルス・レイカーズ



OKC｜30｜40｜30｜21｜＝121



LAL｜18｜20｜26｜28｜＝92