【ミッフィー】抱き心地もボリュームも満点のぬいぐるみが登場！
タカラトミーアーツは、2025年に誕生70周年を迎えたミッフィーのぬいぐるみ『ブルーナ すやすやフレンド 大きなリラックスサイズぬいぐるみ ナインチェ』を、自社ECサイト「e組」にて受注生産で発売する。予約受け付け期間は、2025年11月12日（水）12：00から12月9日（火）23：59まで。
1955年、ミッフィーの初めての絵本『nijntje』がオランダで出版された。「nijntje（ナインチェ）」とは、オランダ語で「ちいさなうさちゃん」といった意味で、シンプルで温かみのあるデザインは、時代を超えて子どもから大人まで幅広い世代を魅了し続けている。
このたびタカラトミーアーツより、ミッフィー誕生70周年という特別なアニバーサリーイヤーにあわせ、70周年限定であるナインチェデザインを用いた、すやすやと目を閉じて寝そべるリラックスシルエットのぬいぐるみ『ブルーナ すやすやフレンド 大きなリラックスサイズぬいぐるみ ナインチェ』を発売する。
『すやすやフレンド』は、様々なキャラクターをすやすやと眠っている姿で表現したやわらかいぬいぐるみで、その姿が「かわいい」「癒される」と幅広い世代に人気を博し、2016年6月の発売以来、累計20万個以上を販売している人気シリーズだ。
本商品『ブルーナ すやすやフレンド 大きなリラックスサイズぬいぐるみ ナインチェ』は、『すやすやフレンド』でおなじみの寝姿はそのままに、本体サイズを同シリーズMサイズと比べて体積比約8倍、Sサイズと比べて体積比約20倍に大きくした新商品だ。
全長約57cmのゆったりとしたサイズが魅力の本商品は、抱きしめた瞬間に全身で感じるやわらかな心地よさと、そっと寄り添うようなやさしい存在感が特長です。デスクの横に眠らせれば、作業の合間に心をほぐしてくれる癒しの相棒に。リビングに置けば、空間にあたたかなぬくもりと穏やかな雰囲気を添える。
ソファーやベッドなど、どんな場所にも馴染む寝そべりポーズで、抱きしめたり、膝に乗せたり、一緒に過ごしたりと、さまざまなシーンでリラックスタイムを豊かに彩り、眠っているような穏やかな表情とふんわりとした抱き心地は、そばにあるだけで日常にやさしい安心感と上質なぬくもりをもたらしてくれる。
「見ているだけで安心できる。触れるとさらに癒される。」そんな特別なぬいぐるみとともに、おうち時間をより上質でやさしいひとときにしてみませんか。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
