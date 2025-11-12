町中華専門家が選ぶ「レバニラ」とは？ 10月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2025年10月にもっとも読まれた記事は？

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、10月の人気記事ランキングTOP10（※）を発表します！ まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間：2025年10月1日〜10月31日

【10位】専属料理人が目の前で捌く圧巻のライブ感！ わずか2室の活け蟹専門店が誕生（東京・麻布十番）

10位は「食べログ」に新しく登録されたお店から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2025年10月にオープンした、活け蟹専門店「かにじぇんぬ 麻布」を紹介しました。

かにじぇんぬ 麻布 写真：お店から

【9位】当日販売分あります！ 「白髭のシュークリーム工房」からトトロが主役のハロウィン限定スイーツが3種類登場

9位は、世界で唯一ジブリ公認で「トトロのシュークリーム」を販売する洋菓子店「白髭のシュークリーム工房」のハロウィン限定スイーツの記事でした。

白髭のシュークリーム工房 撮影：佐藤潮

【8位】老舗カレーの名店「ベンガル」が東新宿で転生。名物ビーフ角切りカレーがまた食べられる！

8位は、テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載「今週のカレーとスパイス」からのランクインでした。

カレー専門店 B 写真：お店から

【7位】人気店の新業態や関東初上陸ブランドも！ 羽田空港のフードコートが32年ぶりに刷新（東京・羽田空港第1ターミナル）

7位も、連載「New Open News」からのランクイン。羽田空港第1ターミナルの地下1階にリニューアルオープンしたフードコート「Sora chika」を紹介しています。

Sora chika 写真：お店から

【6位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉噂の謎アカウントがついに現実に！ 伝統製法で作る焼きたてトルティーヤが自慢の専門店

6位は、グルメなあの人がお気に入りのお店を紹介する連載「食べログ3.5以下のうまい店」からランクイン。今回はトルティーヤ研究家の吉川孝一郎さんに、東京・代々木上原のトルティーヤ専門店を教えてもらいました。

Tortilla Club TORTILLERIA 撮影：ジェイムス・オザワ

【5位】手土産の新定番！ あの人気パティスリーの2号店が、駅ナカに登場（東京・表参道）

5位も、連載「New Open News」からランクイン。表参道駅構内にオープンした日本初のフラン・パティシエ専門店「PAQUET MONTÉ（パケモンテ）」の2号店を紹介しています。

PAQUET MONTÉ 写真：お店から

【4位】〈食べログ3.5以下のうまい店〉コース5,000円でうまい串を堪能。名店出身店主による隠れ家的焼き鳥店

4位も、連載「食べログ3.5以下のうまい店」からのランクイン。今回は、フードライター・森脇慶子さんがおすすめする、2024年6月に東京・神保町にオープンした「焼鳥 みどり」を紹介しています。

焼鳥 みどり 撮影：外山温子

【3位】サクッと、とろける。出来立てを頬張るシュークリーム専門店（東京・三軒茶屋）

いよいよ、トップ3の発表です！

3位も、連載「New Open News」からのランクインでした。2025年10月、三軒茶屋駅から徒歩10分ほどの場所にオープンした、シュークリーム専門店「DRIVING CREAM」を紹介しています。

DRIVING CREAM 出典：みるみんくさん

【2位】話題のつけ麺専門店！ 最後の割りスープまでこだわり抜いた渾身の一杯（東京・池袋）

2位も……

連載「New Open News」からランクイン。2025年9月、池袋駅から徒歩3分ほどの場所にオープンした、つけ麺専門店「遷sen」を紹介しています。

遷sen 写真：お店から

【1位】レバニラ好き必見！町中華専門家が選ぶ都内の名店10選

そして1位は……

「マガジンまとめ」からのランクイン。町中華専門家の曾茂さんが、東京で”レバニラ”を食べるならここ！と太鼓判を押すおすすめの店を紹介してくれました。

レバニラや金太郎 東京出張所 出典：parisparis877さん

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね！

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

文：食べログマガジン編集部

